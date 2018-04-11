虞戡平擔心孫大嫂盼保重

2018年04月11日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

孫越（左）與虞戡平有多年好交情。（資料照片）

孫越（右）與張純芳主演的《老莫的第二個春天》，曾獲金馬獎最佳劇情片。

87歲的孫越「孫叔叔」9日下午傳出因膽管發炎併發肺阻塞（COPD）急性發作，送進台大加護病房，進行緊急插管治療，消息傳出許多友人都相當擔心。與孫叔叔有30多年交情的導演虞戡平，表示他從董氏基金會得到消息，孫叔叔狀況逐漸好轉中，不過目前除了直系親屬不接受其他人探視，怕再次感染。

虞戡平說：「我也很擔心孫大嫂，她一定要先照顧好自己才行。」虞戡平當年以電影《搭錯車》將孫越捧上金馬影帝，幫孫越締造演藝事業高峰，交情不言可喻 。

兩人這些年一直都保持聯絡、關心對方生活近況，「我們聊的東西已經超越電影了。這些年大家年紀大了、耳朵不好，現在都以LINE聯絡，我們還會在LINE上開玩笑。」

他說兩人幾個月前才見面吃飯，當時孫越看來健康狀況良好。孫越3月發高燒住院，他也持續關心，「當時知道的是漸漸好轉，但處於隔離狀態希望我們不要探病。」他認為現在能做的，就是替孫越祈禱。」

《搭錯車》、《老莫的第二個春天》編劇、與孫越也多次合作的吳念真，表示自己跟大家一樣，現階段只能透過虞戡平了解狀況作為關心，並未和家屬取得聯繫。

(中國時報)