感慨重拾歌手攻蛋 吳宗憲暴哭3分鐘

2018年04月11日 04:11 中國時報 報導林彥君

吳宗憲情緒無法平復，趴在桌上說不出話。（林彥君攝）

吳宗憲在記者會中回憶出道至今的過往，掩面落淚。（林彥君攝）

綜藝天王吳宗憲7月28日將舉辦「JACKY WU台北小巨蛋演唱會」，10日在記者會上，他回想1987年以歌手身分出道至今的過往，繞了一大圈重拾歌手身分站上小巨蛋，讓他感慨萬千，忍不住落淚，甚至趴在桌上暴哭3分鐘後，提筆寫下：「馬拉松進場，最後一圈！」

吳宗憲從歌手轉當諧星，表示在演藝圈31年出了很多狀況，「孩子很不孝，出太多問題。」總是讓父母擔心害怕，沒有讓父母看到好的表現。如今他將站上小巨蛋舞台，是對父親的一個交代，「我唱歌是遺傳我爸爸，害我一直以為我是個厲害的歌手，現在則是靠節目養家活口。」

他在籌畫台北場演唱會時，也希望能赴高雄開唱，邀住在高雄的爸媽方便看演出，他曾在高雄體育場舉辦演唱會，「但是唱很爛，未婚生子被爆出就在這一天」，他也懊惱當時因聲音出狀況，打完類固醇才上場表演。

50多位好友暖場

他近來為演唱會積極健身，瘦了3公斤，演唱會已籌備8個月，演出前將有40分鐘暖場，由綜藝界50多位好友表演「有夢你會紅」，他不擔心被嘉賓占到時間，開玩笑說：「不會給他們麥克風。」他將和6月發片出道的兒子鹿希派一起登台Free style，也會帶狗兒子Bingo亮相。咻比嘟嘩也將合體表演組曲，同時也會播放4人20年前的MV畫面。

他出過25張專輯，曾躺在床上聽到自己演唱的〈幸運的人〉，回顧過往覺得自己很幸運，不過卻被陳漢典笑虧是「性慾的人」。「JACKY WU台北小巨蛋演唱會」將於14日中午12點開賣，可洽拓元售票系統。

(中國時報)