田中麗奈遇惡魔導演一跪再跪

姚淳耀（左起）、王柏傑、呂雪鳳、田中麗奈、陳鈺杰、楊烈一起敲酒桶，象徵祈願票房大賣。（粘耿豪攝）

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中國時報
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陳鈺杰導演10日率領王柏傑、田中麗奈、姚淳耀，及楊烈、呂雪鳳出席台日合作的清新電影《盛情款待》，其中田中特地抽空來台宣傳，聊起她有一場戲跪坐超久，而且鏡頭一鏡到底全都要講中文，當她辛苦拍完這幕，卻被陳鈺杰要求重拍，她苦笑說：「導演笑笑的要求我，我心底萌生一種從來沒有過的情緒。」

不僅是田中麗奈，連資深演員楊烈、呂雪鳳都超怕陳鈺杰，呂稱他是惡魔導演，「那幕跪著的戲我偷偷坐下來，一被導演發現就重拍。」但演員們同時也很佩服陳自編自導，還自己扛攝影機拍攝。

王柏傑單身3年

片中王柏傑學習日本待客之道，還要將行館改造成婚宴會館，現實中，他的前女友柯佳嬿預告今年下半年會跟坤達舉辦婚禮，被問是否排斥出席前度婚禮？他大方說對方有邀請就會現身，也說自己單身2、3年，呼應片名《盛情款待》，其實很久沒帶女生回家，接受家人的「盛情款待」，他解釋：「通常穩定交往一年以上才會帶回家給父母看。」

首映會開場由楊烈清唱日本古典民謠〈琵琶湖之歌〉，近年來鮮少開口唱歌的他聲音依舊渾厚洪亮。活動還安排了在日本文化裡祈福許願重要的「鏡開儀式」，全體演員們拿著木槌一起敲擊酒桶，祈求票房長紅。電影將於13日上映。

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(中國時報)

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