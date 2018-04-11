凱特哈德森 好孕挺美鑽

2018年04月11日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

海瑞溫斯頓Secret Cluster鑽石項鍊，約5140萬元。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓綺隱Secret Cluster系列鑽石手環，約2601萬2000元。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓綺隱Secret Cluster系列粉紅剛玉鑽石手鍊。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓綺隱Secret Cluster系列粉紅剛玉鑽石耳環。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓綺隱Secret Cluster系列藍寶石鑽石耳環。（Harry Winston提供）

「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）進駐香港文華東方酒店。（HarryWinston提供）

凱特哈德森（中）不畏東方禁忌，為Harry Winston新店剪綵，左是品牌亞洲區總經理Jennifer Liu、右為全球銷售副總Fadi Ghalayni。（陶福媛攝）

「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）進駐香港文華東方酒店，為香港第二家專門店。為慶新店開幕，品牌邀請國際巨星凱特哈德森（Kate Hudson）擔任剪綵嘉賓，才剛宣布懷孕的她不畏東方習俗持剪刀剪綵，但乖乖喝白開水與大家舉杯同慶。

乖乖喝白開水舉杯同慶

凱特哈德森佩戴將近1億2000萬的鑽石套件出席活動，由於她在前兩天才剛宣布懷孕，她的「孕事」立刻成為會場的話題焦點，品牌加派保全人手維護她的安全，現場媒體也都很自制，井然有序、不推擠，且刻意與孕婦保持安全距離，讓她心情大好，頻頻對著攝影鏡頭展露她的招牌甜美笑容。

已有兩個男孩的凱特哈德森，一直渴望有個女兒，最近她在IG發布消息，這一胎懷的果真是個女孩，可說是願望成真。

稀有寶石造就頂級系列

海瑞溫斯頓目前在香港有兩家店，一家在半島酒店，另一家即是全新開幕的文華東方酒店專賣店，面積約215平方公尺，店內設有高度隱密性的貴賓鑑賞室，讓貴賓盡情享受前所未有的專屬奢華購物體驗。為了慶祝新店開幕，店內陳列品牌最頂級的綺隱（Secrets）珠寶系列作品，該系列有別於其他系列主題，不僅選用最稀有珍貴的寶石，且融入名家設計與頂級工藝，總共有29件作品，其中最貴的一款作品，是一只重達近95克拉的藍寶石戒指，要價1億6800萬港幣，以璀璨稀世美鑽為新店更添光彩。

(中國時報)