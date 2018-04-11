張榕容女殺手上身

影后張榕容一襲紅色皮衣搭配黑色洋裝十足率性，肩上PRADA全新Elektra系列包款，更為造型增添一絲殺氣，背Elektra系列鉚釘裝飾肩背包8萬5000元。（PRADA提供）

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中國時報
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名媛李晶晶捨棄一貫甜美形象，改穿PRADA春夏卡通圖樣裙裝配紅色Elektra系列包款，搭出個性態度，拿Elektra系列紅色鉚釘裝飾肩背包8萬5000元。（PRADA提供）
PRADA Elektra系列蘭花圖紋鉚釘裝飾肩背包，7萬4000元。（PRADA提供）
PRADA Elektra系列虎紋手拿肩背包，7萬元。（PRADA提供）
PRADA Elektra系列鉚釘釦環肩背包，6萬2500元。（PRADA提供）

近期女權議題再度被端上檯面，女星、名媛們也紛紛藉著穿搭造型中，找出能一擊必殺的祕密武器。影后張榕容日前即以一襲紅色皮衣內搭黑色洋裝現身街頭，率性十足的裝扮，搭配肩上出自PRADA Elektra系列的最新包款，鉚釘釦環、肩帶細節更顯十足霸氣。而向來以甜美形象示人的名媛李晶晶，這回則改穿PRADA春夏卡通圖樣裙裝，並手拿品牌紅色Elektra系列包款，隨興搭出個性態度。

擅長以時尚回應社會問題的Miuccia Prada女士，此次在PRADA 2018春夏系列中，邀請到8位女性漫畫家、插畫師合作，以卡通圖騰賦予當今女性形象嶄新的生命力，並傳達出清晰的女性主義。其中以漫威漫畫《幻影殺手》中女英雄Elektra為發想的同名包款，亦藉著包款環釦、肩帶上誇張的金屬鉚釘細節及俐落包型，勾勒出大膽且富有力量的時尚宣言。

不僅外型吸睛，多變背法也是包款賣點之一，中型手提肩背包可拆卸肩帶變為手拿包，小型肩背包款的肩帶尚可卸下變為手環，搭配包括印花皮革拼色點綴糖果色鉚釘等多種樣式選擇，在女人味中也可玩出摩登視覺感受。

(中國時報)

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