是元介沈建宏 站出時尚味

PALLADIUM AX_EON Army Runner沙漠配色，2480元。（PALLADIUM提供）

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是元介自稱於《阿青，回家了》中首次體驗到角色情緒的自溺與自虐，笑稱下次要和沈建宏一同挑戰演出喜劇角色，是元介穿PALLADIUM AX_EON Army Runner苔原配色2480元，搭配AllSaints Theo淺咖啡色騎士麂皮夾克、黑色T恤、Kato九分西裝褲。（JOJ PHOTO攝）
《阿青，回家了》中挑戰演出妥瑞症病患的沈建宏擺脫戲中形象，於鏡頭前換上英倫風裝束配運動鞋款，演繹個性十足的時尚造型，沈建宏穿PALLADIUM AX_EON Army Runner海陸配色2480元，搭配AllSaints Ibanez麂皮領丹寧夾克、灰色T恤、Isotope深藍色牛仔褲。（JOJ PHOTO攝）

是元介、沈建宏在電視電影《阿青，回家了》中，分別飾演哥哥和患有妥瑞症的弟弟，擁有豐富偶像劇經歷的兩人，均透過這部戲體驗到不同層次的情緒自虐。

其中是元介透露，全劇最後一場抱著骨灰罈為弟弟送終的戲，令他久久不能回神。導演周美玲希望他把死刑犯家人的那種無奈、絕望、遺憾表現出來，讓原本應該是快樂的殺青，竟變成背負沉重角色的延續，令是元介笑道：「所以我只好讓我自己去日本玩，快到殺青一個月後才放掉（角色），第一次了解到什麼是情緒的自溺和自虐。」

有鑒於此「悲壯」的經驗，兩人都希望下次可以一起合作情緒負擔沒那麼重的喜劇，沈建宏還表示想要看到講話聲音很陽剛的是元介，挑戰具有陰柔特質的角色；在《阿青》劇中對沈建宏經常拳腳相向的是元介，則期許下部戲可以換被沈建宏「欺負」，更開玩笑說：「該還的還是要還。」

私底下有說有笑的兩人，除對電動、美食抱有相同的愛好外，在選擇時尚單品時，也都會從鞋子等配件下手。家中已有不少運動鞋的沈建宏，坦言最近因房貸壓力，在經濟上會被媽媽控管，但他仍會精挑鞋型瘦長、短筒的經典款式入手。鏡頭前，兄弟檔為拍攝專題換上英倫風帥氣裝束搭配PALLADIUM最新AX_EON系列鞋款，其以經典軍靴為原型進化的摩登樣貌，維繫輕量、抓地力等機能性質之餘，亦凸顯出螢幕下兩人活力十足的形象。

(中國時報)

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