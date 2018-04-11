曾之喬、張立昂選表有默契

2018年04月11日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

張立昂欣賞展間內自瑞士浪琴表博物館中空運來台的史上第一款「Chronocinegines」可攜式運動計時裝置，此裝置也標誌了品牌於1954年生產首座石英鐘的歷史淵源。（LONGINES提供）

多次受邀參加LONGINES浪琴活動的曾之喬（右）、張立昂，手戴征服者系列V.H.P.新表，一起為於101購物中心4樓都會廣場舉辦之《超級石英 創新革命》鐘表展揭幕。（LONGINES提供）

1.LONGINES浪琴表征服者系列V.H.P.大三針腕表碳纖維面盤，3萬4200元。（LONGINES提供）

2.LONGINES浪琴表征服者系列V.H.P.大三針腕表藍面，3萬4200元。（LONGINES提供）

3.LONGINES浪琴表征服者系列V.H.P.大三針腕表黑面，3萬4200元。（LONGINES提供）

張立昂與曾之喬昨（10日）為友好品牌LONGINES浪琴表活動首度同台，並隨同特地來台的浪琴表全球總裁Walter von Kanel及品牌台灣區副總經理范瑞紅，為於101購物中心舉辦之《超級石英 創新革命》鐘表展揭幕。

征服者V.H.P. 動靜皆宜

同為品牌好友的兩人，戴上品牌最新推出的征服者系列V.H.P.大三針腕表現身，更均對表款率性又具有優雅氛圍的外型和每年誤差僅正負5秒的精準度，感到印象深刻。才剛從日本滑雪回來的張立昂，即分享非常喜歡表款動靜皆宜，且具備受磁力、震動影響後，仍維持正確走時的耐用特性。而一旁笑稱自己私下動作浮誇會不小心殃及身上配件的曾之喬，也附和道：「飾品耐用非常重要，表也是，手表我才剛入門，還要跟立昂好好討教。」

機芯升級 走時精準

而為像兩人一般都會男女所打造的浪琴表征服者系列V.H.P.（Very High Precision）腕表，回溯品牌於瑞士石英表先驅地位之光輝，並於1984年初代V.H.P.復古外觀上升級。大三針款式搭載ETA表廠歷時4年研發之L288.2石英機芯，除擁有至少4年的電池壽命外，機芯內並裝置GPD齒輪位置自動偵測系統，以確保當腕表受到強烈震動、撞擊或強力磁力感擾等干擾時，均可於隔日進行自動校正後，維持走時精準。

(中國時報)