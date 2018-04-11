2018年04月11日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

CHARRIOL夏利豪圓形手環式手表，FOREVER系列3萬9900元。 （CHARRIOL提供）

CHARRIOL夏利豪月相手鍊鑽表，ST-TROPEZ 35 Moonphase系列9萬9200元。 （CHARRIOL提供）

林昀希在《姊的時代》演出小三打開知名度，私下的她坦率多變。穿戴CHARRIOL夏利豪表款ST-TROPEZ St 30 Color Prune7萬8400元、Forever Young手鐲1萬1600元、CELTIC bangle手鐲1萬100元、La Fleur項鍊9300元、La Fleur耳環8000元。（JOJ PHOTO攝、服裝提供Michael Kors Collection、化妝Han Han）

CHARRIOL夏利豪CELTIC bangle手鐲1萬100元。（CHARRIOL提供）

CHARRIOL夏利豪方形手鍊鑽表，ST-TROPEZ Mansart系列12萬8000元。 （CHARRIOL提供）

林昀希擁有咖啡色健康肌膚、清新氣質，因在三立、東森《姊的時代》演介入鍾瑶與藍鈞天間的小三，一下打開知名度。首度挑戰小三，她形象柔弱無害，不是典型會讓人氣得牙癢癢的狠女人，「他們在不對的時間遇到對的人，戲中尹柔昕的自我犧牲，跟我某些感情觀類似。」

林昀希回憶過去，遇到某任前男友之前，自己原本很大女人，但那任「真愛」改變了她，「我後來發現女人對愛的包容度如此大，對愛情、對子女的犧牲奉獻，堪比宇宙的廣闊！」雖然最後分手，也讓她就此改變，雖然現在沒有約會對象，也期盼著未來當個好妻子、好母親。

林昀希穿春意盎然Michael Kors Collection花朵印花新裝，配戴夏利豪手表與配件，喜愛衝浪、潛水戶外運動的她，坦承自己較不擅平面拍攝，「我是很動態、靜不下來的人，覺得拍平面要一直『定住』很厲害。」雖然一開始有點生澀，但配上她鍾愛的「The lumineers 」樂團音樂，林昀希很快就沈浸其中，自在駕馭各種表情，甚至還想「赤腳」上陣。「我會設想自己是某個演員，例如凱特布蘭琪、蒂妲絲雲頓，她們獨有的中性氣質很令我嚮往。」

兩套妝髮讓林昀希氣質迴然，眼妝的輕輕改變，就跳脫出典禮風格、度假休閒兩種意境，加上健康的膚色，搭配夏利豪多種表款皆有特色。「人家看我外表、聲音覺得我是甜美女生，但更想讓大家看見不同面向，甚至比較男性化的自己，這才是內在的我。」

(中國時報)