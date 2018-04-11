林昀希獻時尚初體驗

咖啡膚色的林昀希，一開始還不習慣時尚拍攝，後來就非常融入情境。CHARRIOL夏利豪表款Alexander C 7萬3500元、LE DEBUTANTES bangle金色手鐲1萬1100元、銀色手鐲8600元、TANGO necklace項鍊9700元、La Fleru耳環8000元、La Fleur戒指7400元。（JOJ PHOTO攝、服裝提供Michael Kors Collection、化妝Han Han）

友善列印
中國時報
報導
CHARRIOL夏利豪圓形手環式手表，FOREVER系列3萬9900元。 （CHARRIOL提供）
CHARRIOL夏利豪月相手鍊鑽表，ST-TROPEZ 35 Moonphase系列9萬9200元。 （CHARRIOL提供）
林昀希在《姊的時代》演出小三打開知名度，私下的她坦率多變。穿戴CHARRIOL夏利豪表款ST-TROPEZ St 30 Color Prune7萬8400元、Forever Young手鐲1萬1600元、CELTIC bangle手鐲1萬100元、La Fleur項鍊9300元、La Fleur耳環8000元。（JOJ PHOTO攝、服裝提供Michael Kors Collection、化妝Han Han）
CHARRIOL夏利豪CELTIC bangle手鐲1萬100元。（CHARRIOL提供）
CHARRIOL夏利豪方形手鍊鑽表，ST-TROPEZ Mansart系列12萬8000元。 （CHARRIOL提供）

林昀希擁有咖啡色健康肌膚、清新氣質，因在三立、東森《姊的時代》演介入鍾瑶與藍鈞天間的小三，一下打開知名度。首度挑戰小三，她形象柔弱無害，不是典型會讓人氣得牙癢癢的狠女人，「他們在不對的時間遇到對的人，戲中尹柔昕的自我犧牲，跟我某些感情觀類似。」

林昀希回憶過去，遇到某任前男友之前，自己原本很大女人，但那任「真愛」改變了她，「我後來發現女人對愛的包容度如此大，對愛情、對子女的犧牲奉獻，堪比宇宙的廣闊！」雖然最後分手，也讓她就此改變，雖然現在沒有約會對象，也期盼著未來當個好妻子、好母親。

林昀希穿春意盎然Michael Kors Collection花朵印花新裝，配戴夏利豪手表與配件，喜愛衝浪、潛水戶外運動的她，坦承自己較不擅平面拍攝，「我是很動態、靜不下來的人，覺得拍平面要一直『定住』很厲害。」雖然一開始有點生澀，但配上她鍾愛的「The lumineers 」樂團音樂，林昀希很快就沈浸其中，自在駕馭各種表情，甚至還想「赤腳」上陣。「我會設想自己是某個演員，例如凱特布蘭琪、蒂妲絲雲頓，她們獨有的中性氣質很令我嚮往。」

兩套妝髮讓林昀希氣質迴然，眼妝的輕輕改變，就跳脫出典禮風格、度假休閒兩種意境，加上健康的膚色，搭配夏利豪多種表款皆有特色。「人家看我外表、聲音覺得我是甜美女生，但更想讓大家看見不同面向，甚至比較男性化的自己，這才是內在的我。」

(中國時報)

曾之喬、張立昂選表有默契

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。