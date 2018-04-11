2018年04月11日 04:11 中國時報 劉書甫

市場，公開買賣交易的場所。什麼商品要「上市」了，意味著要公開對著大家亮相，徵求買家了。這年頭想獲取與擁有什麼，最單純直截的方式，就是上市場買。早年父親經常跟著交響樂團在外巡迴演出，多半不在家。一回我問母親，為什麼父親常常不在家？母親說：把拔在工作啊。小鬼頭聰明絕頂，回曰：「那我們去市場買一個新的把拔。」

如果能選擇，一般人大抵希望此生不必和警局或醫院扯上關係。但一個人要不要和菜市場發生關係，在現代生活中可就見仁見智了。不上菜市場的人，外食族有之，早晚有人顧餐飯的有之，單純嫌麻煩的有之。講究有機，講究健康而在主婦聯盟消費的更有之。

市場之樂 挑三揀四

回想自己開始上市場買菜，非諳廚事，最初是為了煮火鍋。一群高中死黨在升學掛帥的保守校園中，密謀了幾場火鍋之夜。校門深鎖，四下無人的漆黑夜晚，幾個男生拎著鍋具、食材、蠟燭和吉他，翻過圍牆，潛入操場，在夏夜晚風中暗自炊熟我們的青春物語。

每逢中秋，台灣又流行烤肉，一家烤肉萬家香。香腸、醃肉、秋刀魚、大蛤、美人腿……在親手安置的炭火上生溫、噴香，竟有一種原始的自由野性得到滿足的酣暢感。但願生上一爐火，能像煮上一壺水一樣自然，因此總覺得都市人對燒烤的情懷與胸襟，太被中秋節與益發精緻的燒肉餐廳所限制。

火鍋也好，烤肉也行，豐美的食材固然能助興，不過這類城市生活中的煮食聚會，意在團聚嬉鬧，喝酒瞎聊，因此食材的採買，只要不掃興，許多人往往也不介意在生鮮超市進行。

略諳廚事，親躬炊煮後，方知市場之樂，樂在挑三揀四，拼湊想像。什麼場子？幾張嘴要吃？來者何人？什麼菜足湊合？口味呢？

不論是為宴客、為自家餐桌而作，或為獨自練習、遊戲而作，料理的想像早在走進廚房之前。如果各國食譜是想像力的油門，菜市場就是想像力的排檔桿：一方面，在地既有的食材與風味，或滿足或限制著廚人專業與經驗內的個人料理系譜，提醒廚人必須做出的調整與抉擇；另一方面，願意多方了解食材、超越自己的料理人，也樂意在市場多看看那些不熟悉的食材，感受對未知的好奇、欲望，感受混合失敗與成功的期待。

我懷念當個「只須開心看，不須費心買」的菜市場跟屁蟲時光。跟著母親，我就是這個城市的小觀光客。看這攤綠葉黃莖，看那攤生魚紅肉，看攤子上擺放的顏色，也看每一個攤主人展露的顏色。隨著步伐，探望氣味和聲響的來頭，探望那些我看起來願吃與看起來不願吃的生食和熟食、乾糧與雜貨，心中既無鍋鏟，亦無料理。

還有，這樣的傳統菜市場除了賣菜，也賣生活百貨和廉價衣服。上小學左右，有一回奶奶帶我走在某條街上的菜市場裡，想給我這小朋友買件新衣，遂把我牽進一間上下掛滿兒童衣服的舖子裡，四下望望。店鋪的阿姨熱心，低頭看了看我的樣子和身材，順手揀了件黃色的蠟筆小新T恤問：這件怎麼樣？奶奶一看，皺起眉頭用臺語說了一句「請嘿袂看吉欸啦！（穿那個不能看啦）」，就拉著我離開了。國中以後，我有一度想買看看夜市裡那些印有猛虎、台味十足的內褲，不曉得奶奶若天上有知，作何感想。

在台中若想上批發菜市場買菜，有建國市場和東興市場。東興市場有較多樣漂亮的本地蔬菜，而建國市場則規模最大，攤販最多，選擇多樣，進口貨亦不乏。建國市場舊址在台中火車站附近的建國路一帶，買起菜來，得鑽街走巷，辨認方位。若心有所屬，可箭步前往信任的攤位，左轉甜椒、紫茄、山苦瓜，右轉腿肉、蹄膀、白蘆筍，與攤主問答如流，探囊取物，有穿梭迷宮，尋寶過關的歡快。九二一地震後，原建國市場建築結構受損成危樓，現已遷址至建成路新規畫的巨大紅磚建築體內，格局方正整齊，停車方便，少了一點大俠採獵於江湖的野意。

像建國、東興，還有專門交易魚貨的台中魚市場這樣的批發市場，都是在城市尚未甦醒的深夜，便已充滿營生交易的紛沓人聲。

我有機會又當了一次市場跟屁蟲。與家附近經營家庭式日本料理的慶師傅，相約走了一趟台中魚市場，參與了他清晨三點的日常採買，去見見大部分的人睡著的時候，這個城市發生些什麼事。

先來後到 貨色有別

台中魚市場是中部第二大魚貨拍賣市，僅次梧棲魚市，魚貨供應給大台中地區，也向苗栗、南投等鄰近縣市而去。每日清晨兩點半左右，魚貨成簍成箱地運進七百多坪的交易倉庫，魚體彼此簇擁，不知滄海桑田，不能相濡以沫。群堆裡偶爾傳出「啪搭」一聲，就算活過了。

台中魚市場是第一個採用電腦公開競價拍賣的魚市場。各類批次的魚貨有競價先後，競價開始，盤商們團團圍著作業員，按壓手中的電子標價器。競價與得標結果，會即時傳送顯示在牆面的大型電子看板上。傳統魚市場裡競相標價的扯嗓呼嚎景象，今已不復見，競價的張力現在躲進掌心裡，空氣裡鼓震的，只剩各區拍賣作業員的裁判聲。然而對一個旁觀者如我，冷靜的清晨三點，日光燈下依舊感覺緊張興奮，忘了去好奇那些到手的魚貨要如何料理。

不論是蔬菜水果或生鮮魚肉，產量有限度，品質有分異。因此上市場，先來後到，所能挑選的貨色自然有別。若講究新鮮，講究環肥燕瘦，自然要比別人先挑。因此除了盤商外，像慶師傅這樣的餐廳廚師和餐飲業採購人員也會親自來批發市場挑貨。鱸魚、白帶魚、紅目鰱、蚵仔……遠洋或近海、現流或冷凍、捕撈或養殖。除了遠洋魚和養殖魚，台中魚市場大部分魚貨來自澎湖或東港，也有少部分自基隆直送。有道是大海是島嶼的冰箱，但歡騰忘情的海鮮文化不能避免過度的捕撈，台灣海域魚源急遽減少，便耳聞海面上台灣漁民與大陸漁船交易魚貨回島嶼，流向下游零售市場的狀況。我跟著慶師傅的雨鞋，走過陌生的魚相，聽聞曖昧的來歷。黑暗的夜晚，只有市場白燈晢晢，這裡的每一張面孔都不需要理論或修辭，所見皆是務實活蹦的人生。

不久之後，天將大亮。想各個批貨離開的盤商已在各社區民有零售市場就位。批發市場面對完第一波以業者為主的採購，熟食的攤位也依序加入，準備迎來下一波一般民眾為主的人潮。天色為街道打光，車聲將絡繹響起，市場露出活潑朝氣的顏色，下一景，Action！

(中國時報)