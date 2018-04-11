2018年04月11日 04:11 中國時報 郭本城

一九五九年父母離異，母親手裡牽一個，懷裡抱一個，牽的是我，抱的是弟弟，肩膀還扛著一個大背包，這正是「女人本柔弱，為母則剛強」，我們一大兩小就這樣簡簡單單的，搬進這個「迦南美地」，跟外公、外婆在這片橄欖樹蔭之下棲身同息。

我們的住家，是日本人撤離台灣留下來的「古蹟」，四周都是庭院，經過一個小玄關踏兩個台階就步上客廳，腳踩在上面還會發出「嘎吱、嘎吱」的聲響，室內大半鋪著榻榻米，赤腳走在上面舒服極了，我和弟弟就常趴在上面畫畫，或者跟小朋友在上面翻滾戲鬧。尤其在暑假炙熱的下午，躺在上面午睡片刻，不吹電風扇都覺得清涼舒爽，實在享受極了。

日本房子的私密性比較差，天花板也矮，我上高中就超過一米八了，頭頂經常碰到橫樑，這橫樑也只有一米八的高度，可見日本人普遍不高。在家裡經常就聽見「哀喔」一聲，然後我含著眼淚、咧著嘴，不斷揉著天靈蓋，弟弟只比我矮五公分，就安全無慮了。

母親說：「肯低頭，才不會撞到頭！」至今已有半個世紀，我對母親這句充滿禪意的話記憶猶新，也體會良多。

在夏季，北緯十度左右的太平洋上，經常會生成高氣壓，很容易形成颱風，然後向西至西北行進，台灣的地理位置真是奇妙，在每年夏季，總有好幾次被颱風摧殘的紀錄。

一九六三年九月，「葛樂禮」造成大台北在水裡泡了三天三夜，死亡人數兩百餘人。也讓我們庭院裡的所有花草樹木，全被摧毀無遺。第二天收拾庭院，才是我們的惡夢。而前一天我們就要將四面的落地窗封住，再用橫樑固定，全家動員仍大嘆勞苦不已。

颱風來襲就經常停電，電燈、電視都沒了，外婆就打開收音機，一家五口聽著插播颱風的消息，蠟燭撲朔的火苗閃啊閃的，飄著一縷輕煙，我們盯著蠟油順著燭頸緩緩流下，像極了一串串的淚珠。

母親叫我們許願，我就對著燭光默念：「願蠟燭替我們流盡眼淚，我們從此都不再流淚。」我的願望沒有「蠟炬成灰淚始乾」的超高意境，卻也有悲天憫人的情懷，唯有在暗夜才會明白，蠟燭流著眼淚，卻在照明世界。

（待續）

(中國時報)