兩大金控進軍馬國失利 新南向 挫敗連連

2018年04月12日 01:21 中國時報 彭禎伶 、 王玉樹 、 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

兩大金控進軍馬國受阻案

國銀就是攻不進馬來西亞？國泰金控11日一早重訊公告，子公司國泰世華銀行與國泰人壽共同收購加拿大豐業銀行馬來西亞子行The Bank of Nova Scotia Berhad的100％股權一案，因在合約約定期限之內無法完成，所以各方同意終止合約，即此收購案確定失敗。

國泰金控發言人鄧崇儀表示，由於與加拿大方簽有極嚴格的保密協訂，因此相關細節都不便說明，就結果來看在今年首季的合約期限前，無法完成合約約定的相關要件造成此案失敗；至於是加拿大方的問題，還是國泰金的問題，或馬來西亞官方根本未同意股東換手案，鄧崇儀都表示：「不便透露」。

馬國不同意 併購案無疾而終

鄧崇儀也強調，國泰金積極布點東南亞市場的方向不變，依舊不排除任何可能，在馬來西亞也還有納閩島分行及吉隆坡行銷服務處，金融服務依舊可達馬來西亞。

國泰金此案，已是國內銀行希望以併購方式進軍馬來西亞的第二宗挫敗案，中信金2016年4月亦曾宣布由子公司中信銀與台灣人壽共同收購蘇格蘭皇家銀行RBS馬來西亞子行100％股權，但同年8月告吹，表面說法是「交易時程不如預期」，但金管會說出的原因卻是馬來西亞政府未同意中信金的收購資格。

針對連兩宗馬國併購案告吹，金管會主委顧立雄11日表示：「不認為這是（新南向）挫敗」。

法規搞不清 面膜差點賣不出

顧立雄表示，東南亞國家還是有相當好的併購或進入市場機會，當地人口紅利相當高，銀行運作也沒有台灣成熟，若國內金融機構可以提供一些比較符合東南亞國家的新型態金融服務，「要進去應該可以」，比如數位銀行或是網路銀行業務，應是有好的利基。

不只國銀攻不進馬來西亞，政府大喊新南向，去年卻傳出台灣美妝大廠連一片面膜都無法在當地賣出去，遭立委痛批政府不夠積極。經濟部昨表示，這段時間已經與印尼政府協調完畢，業者只要同時出具我國ISO 22716認證與衛福部公文（解釋ISO是我國GMP認證標準之一），產品即可在當地美妝店等實體店面上架。

連一片面膜都賣不出去原因，係印尼有強制要求化粧品販售須符合優良製造規範(GMP)規定，但因我國化粧品GMP屬自願性認證，有業者為求方便，自行申請國際SGS認證，結果卻拿不到我國政府背書，讓業者連在印尼當地實體商店上架遭到拒絕。

衛福部食藥署指出，政府對化妝品管理是採政府、民間認證2擇1制，事發當下已發文跟印尼官方說明，並於今年3月獲得正面回應，該業者的產品也於同月取得上市許可。

(中國時報)