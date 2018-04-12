登陸講課 兩套標準 教長首表態 管若違法不給聘

2018年04月12日 01:21 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

台大校長當選人管中閔及內政部長葉俊榮均被爆料赴中國大陸的大學兼職，教育部為何卡管不卡葉？教育部長潘文忠昨表示，葉在第一時間出面澄清一切合法，但管有31項（之前口誤說28項）疑義未解卻不主動說明，教育部若查出他違法，將不聘任他為台大校長。

潘文忠昨到立法院教育及文化委員會報告《社區大學發展條例草案》，民進黨立委黃國書質詢指出，若管中閔違法，教育部是不是就不聘他為台大校長？潘文忠點頭回答「是」，這是他首度表態教育部不排除駁回管案。

葉再爆新兼職 教部還是不查

教育部為何對管中閔及葉俊榮有差別待遇？潘文忠表示，依《教育人員任用條例》，公立大學教職教師不得到大陸大學兼職，但若是短期講座或講學，則是容許的學術交流。葉俊榮在事發2小時內就對外說明曾到浙江大學進行27天的短期講學，因此教育部認定他是合法的。

「管中閔赴陸交流有31項疑義未澄清」，潘文忠說，從3月16日起，管中閔陸續被揭露赴大陸大學兼職，包括擔任講座教授、博士生指導老師等，很遺憾他到現在都未對外說明，「如果要國台辦來證明將是天大笑話」，因此教育部必須進行瞭解。

「葉俊榮講話，教育部就相信了嗎？」柯志恩質詢指出，葉俊榮是現任政務官，而管中閔還未上任台大校長，兩者狀況不一樣，況且葉俊榮對外說明後，教育部難道不用去調查他說的話是真或假嗎？

潘文忠：諮詢小組只針對管

柯志恩對潘文忠說，管中閔未上任，不能要求他主動出來釐清，教育部應依法聘任，至於他赴大陸學術交流是否有問題，就交由北檢或監察院來調查，之後再依相關規定處理。潘文忠則回應，跨部會諮詢小組4月中旬提出意見後，他就會對管案做出決定。

此外，葉俊榮除了曾到浙江大學短期講學，昨又被爆他在大陸中南財經政法大學等多校演講或論文發表，國民黨立委曾銘宗要求教育部不要有雙重標準，跨部會諮詢小組在查管中閔時，也要查葉俊榮。但潘文忠回應，諮詢小組是針對管中閔涉及的赴大陸兼職問題提供處理意見，因此不會將葉俊榮納入。

(中國時報)