連環爆 葉俊榮多次赴陸講學

除了浙大 還有中南財經、交大、武漢大學…連環爆 葉俊榮多次赴陸講學。

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中國時報
／台北報導

內政部長葉俊榮不只遭踢爆，在浙江大學短期授課，更傳出掛名在中南財經政法大學法學院的環境法研究網，此外，他還在2013年3月底獲邀請赴上海，參加由大陸國務院新聞辦公室、上海市人民政府聯合主辦的「第五屆世界中國學論壇」，武漢大學環境法研究所之邀，演講與座談，即多次前往大陸講學。

據中南財經政法大學法學院環境法研究網顯示，在網站「關於我們」選項的「學子風采」項目中，出現一篇名為「台灣著名學者葉俊榮教授來我所講學」的公告，發布時間顯示為2014年10月23日晚間11點47分。

大學網站 詳述講學過程

該網頁稱，「葉俊榮教授的講座於10月17日上午9點至11點在我校南湖校區逸夫圖書館一樓學術報告廳舉行，題為《環境立法的演化論》，主持人為高利紅教授。」此外，網頁內文不只完整呈現葉俊榮的基本資料，即學經歷及政學兩棲的背景，還強調其演講精彩，引起在場學生的濃厚興趣，並且細心回答學生提問。

上海武漢演講 發表論文

不只在中南財經政法大學掛名，隨後更爆出，由大陸國務院新聞辦公室、上海市人民政府聯合主辦，上海社會科學院、上海市人民政府新聞辦公室共同承辦的「第五屆世界中國學論壇」，活動自2013年3月23日至24日，葉也受邀出席，並以「探索東亞法院：三個形貌」為題進行演講，並發表論文，而該文在2013年3月22日便刊登在官網。

此外，葉俊榮也曾在2010年4月7日至14日，赴武漢大學環境法研究所演講8天，共進行2場講座、1場座談；另並在2013年10月11日在上海交通大學演講，主題為「台灣和亞洲憲政問題」。

(中國時報)

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