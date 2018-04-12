被質疑扯謊 內政部回擊 葉俊榮只演講沒授課 別恣意認定

2018年04月12日 01:21 中國時報 郭建伸 、 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

內政部長葉俊榮日前遭爆於浙江大學短期講學，但表明僅在浙大講學27天且一切合法，但昨又被披露在大陸多所大學講學，甚至參與國務院和上海市人民政府共同主辦的論壇，被外界質疑扯謊。對此，內政部昨發聲明，指葉俊榮僅是去演講或發表論文，但主辦單位為宣傳，將葉掛為學者，呼籲外界不要恣意認定葉俊榮有在該校授課。

藍委日前爆料指葉俊榮在浙大光華法學院兼課，要求應比照「卡管案」一視同仁，但葉俊榮四兩撥千斤，表明沒有兼任任何編制內的行政職務，且在大陸類似講學「只有這1次」，其他則是短期演講。不過葉俊榮昨繼續遭披露，名字相繼出現在大陸中南財經法政大學、武漢大學、上海交通大學的教授欄目，參與過國務院和上海市人民政府共同主辦的論壇，外界質疑葉並未誠實以告。

葉俊榮昨日一整天神隱，僅透過聲明稿對外重申，只有去浙大進行過1次27天的短期講學，其他均屬學術交流演講或論文發表。

聲明指出，網站將葉列為國際學者，「本不足為奇，不應穿鑿附會，恣意認定葉教授在該校授課」。

針對外界質疑教育部對管中閔、葉俊榮標準不同，政院發言人徐國勇昨上午先在廣播節目上說，管的問題，就是至今都還沒跟教育部解釋過；被問及為何過去沒有主動說明，徐表示，以前沒有人質疑，他（葉）就不必主動講出來。

徐強調，葉俊榮是第一時間就出來講清楚，而且「葉俊榮只去過1次，沒有其他的了，但管中閔是去十幾次耶！」

不過就在徐國勇上午掛保證只去1次後，葉緊接又被爆曾去大陸其他所大學。徐國勇後來受訪則稱，「這個要問葉俊榮本人」。

(中國時報)