新聞透視－路人都可卡管 校長上任難啊

2018年04月12日 01:21 中國時報 林志成

教育部遲不核定台大校長管中閔人事案，部長潘文忠並指管有31項赴大陸學術交流的疑義要釐清，要他主動說明。但潘文忠所說的31項疑義是只要有人檢舉就列入，按照這樣標準，路人甲、路人乙都可來「卡管」，以後國立大學選出校長後大概都很難如期上任。

31項好驚人，但仔細查一下教育部列出的資料，每一項都跟廈門大學有關，簡單的說只有1項，或是加上管中閔在個人英文履歷中也提到在華中科技大學、西安交通大學兼職，至多算3項。

依教育部標準，只要有人在網路搜尋一下，發現大陸一些大學的網頁有關於管中閔的資料而提出檢舉，教育部彙整後就可能列為管中閔赴陸交流的疑義。因此，連百度百科關於廈門大學WISE（王亞南經濟研究院）介紹的資料，提到管中閔為數量經濟學科系導師，也算一項。

也就是，只要民眾看管中閔不順眼，在網路搜尋一下資料後，向教育部檢舉，就可以「卡管」。台灣不像北韓有個全民擁戴的萬人迷金正恩，不少人討厭管中閔，照這樣下去，他要上任的難度很高。

如果教育部以相同的態度來處理國立大學校長遴選案，不只是現在管中閔當不了台大校長，以後所有校長都會面臨相同處境，被討厭的人惡搞，然後教育部就要處理，沒完沒了，無法如期就職。

最近管中閔、內政部長葉俊榮及文化大學校長當選人盧希鵬（現為台科大教授），均被質疑赴大陸大學兼職，但教育部翻天覆地去查管中閔，卻放過葉俊榮、盧希鵬，然後又說對待所有人均是相同標準，是要騙三歲小孩嗎？

教育部這樣處理管中閔人事案，是潘文忠魯莽嗎？昨天在立法院教育及文化委員會中，管碧玲、吳思瑤等多位民進黨立委，都要求教育部將管案查清楚，這樣氣氛下，讓人不免懷疑是民進黨要「拔管」，潘文忠只是執行者。

教育部用盡各種手段「卡管」，傷害的不只是管中閔，以後國立大學校長恐怕會愈來愈難如期上任，台大的競爭力也嚴重受創，走到這樣的地步，民進黨已是台灣高教的歷史罪人。

(中國時報)