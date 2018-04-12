清大教授嘆 台灣社會人情味何在

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中國時報
／台北報導

台大準校長管中閔11日晚間在個人臉書發文，轉發清大計量財務系教授黃裕烈的臉書文章，質問無法理解為何舉全國之力，毀掉管的名譽與人格，並用盡一切造謠抹黑手段，「什麼時候，台灣社會變成這麼沒有公道，這麼殘忍無情？台灣人情味何在？」

黃裕烈說，他從五專法文科到台大經濟博士，人生的轉折點發生在1994年，也就是管回國的那一年，而他受到管的激勵，決定就讀博士班。

黃裕烈提到，管不僅強調研究的原創性，對論文寫作更幾乎到了吹毛求疵的地步。他認識老師這麼久，深知管老師絕不會做出違背學術倫理的事情。

他強調，管老師最在意的，是台灣學術能否在國際中有一席之地，因此管在國內推動定期計量研討會，並在2007年成立經濟計量學會，也在2005年發起國際計量會議，創始會議就在中研院經濟所；在管的全力推動下，會議已持續14年，每年在亞洲不同城市輪流舉辦。

黃裕烈也說，管所教授的「馬可夫轉換模型」講義，是網路最常被下載教學範例，並且所有上課講義，也都放置在網站上供學生參考。

黃裕烈強調，他認識管近24年，完全不能理解，為台灣付出這麼多心力的老師，為什麼如今要舉全國之力，只想毀掉他的名譽與人格？用盡一切造謠抹黑手段，只想將他徹底擊垮在地？「我真的不懂，什麼時候台灣社會變成這麼沒有公道，這麼殘忍無情？台灣的人情味何在？」

教育部長潘文忠昨（11）日出席立法院教文會，強硬表示，若查到台大準校長管中閔赴陸違法相關事宜，將不發布聘書，對此，管中閔義務律師團回應，教育部既然認定內政部長葉俊榮赴陸講學並無違法，管也同樣合法，若教育部仍不發布校長聘書，必須依法付出民刑事及行政等法律責任。

(中國時報)

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