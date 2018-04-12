出身學術界 赴陸機會多 藍委促閣員先停職調查

2018年04月12日 01:21 中國時報 鄭舲 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

內政部長葉俊榮被爆出曾赴陸教學，引發討論，國民黨立委張麗善昨在立法院內政委員會，提出一份學術界出身的閣員名單，她詢問，民進黨政府如何百分之百確認這些閣員都沒有違反《兩岸人民關係條例》、《國家機密保護法》？在無法確認的情況下，都應比照管中閔事件，先停職調查。

張麗善提到，浙江大學的官方網站清楚載明葉俊榮是該校「兼職教師」，浙江大學目前為止也沒有任何相關聲明，如此一來是否應比照管中閔的案例，先暫停葉俊榮的公職身分，待調查完畢之後再復職？

張麗善並提出一份包括內政部政次花敬群、政委林萬億、外交部長吳釗燮等15名現任閣員名單指出，這些政務官都曾在學術界待過，在無法確保這些閣員是否曾違法赴陸兼職的情況下，是否都應先將這些閣員停職，待調查完畢之後再復職？既然民進黨政府如此在乎「國家安全」，就應徹查這些現任政務官。張麗善也說，促轉會的委員提名人也應適用管中閔的審查模式。

國民黨台北市議員擬參選人游淑慧11日再秀網友爆料，指浙大這門課是為葉俊榮而開，而非別人邀請講課，她痛批葉俊榮說謊，應立刻停職接受調查，否則「葉俊榮能，管中閔為何不能？」

「葉俊榮不認，教育部就不查？」游淑慧諷刺，面對執政黨的共犯包庇結構，只能靠網路無遠弗屆的影響力，邀請網友一起把爆料內容分享網路，跨海找證人、證據，否則在執政黨集體包庇下，台灣或許找不到真相。

(中國時報)