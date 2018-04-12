廈門惠台60條 從生到死全包

2018年04月12日 01:21 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

北大台生說，看了細則後都考慮去廈門工作，因待遇好且回台灣方便。圖為去年6月台灣青年到廈門看招聘訊息。（新華社）

廈門首推60條惠台施行細則，對台灣青年創業、就業給予許多優惠。圖為前年底到廈門創業的台籍民眾正在製作茶葉。（新華社）

大陸緊鑼密鼓推動惠台31條落地，廈門搶第一炮，推60條施行細則，每年最高祭出700萬台幣延攬台灣人才，包括喪葬補助費，從生到死無所不包。圖為去年考取廈航的台籍空姐陳于萱，今年初參加春運。（中新社）

「蕭習會」後，大陸緊鑼密鼓推動31項惠台政策落地，遍地開花。廈門推60條惠台施行細則，每年最高祭700萬台幣延攬台灣人才，包括喪葬補助費，可說從生到死，無所不包。浙江溫州亦推出24條惠台措施，給台胞「同等待遇」，而福建、江蘇、山東等在文化、社會交流面，也推出各項實惠政策。

特優人才 最高年給700萬

大陸31項惠台措施施行細則何時落地，各界關注。就在博鰲「蕭習會」後，福建廈門當晚就推出《關於進一步深化廈台經濟社會文化交流合作的若干措施》，即「60條惠台施行細則」。60條施行細則分5大部分，面面俱到，範圍涵蓋中小學、青少年、科研機構、高教及台企領域。

為延攬台灣高端人才，廈門拋就業及見習補貼。碩士以上、工作滿一年後補貼人民幣3萬元（約台幣14萬），博士補貼人民幣5萬元（約台幣23萬）；特優人才每年給30萬人民幣（約台幣140萬），最高150萬（約台幣700萬）補助，甚至提供減免5項喪葬服務費。

兩岸窗口 31措施已落地

大陸國台辦發言人馬曉光昨在記者會指出，60條措施中有「31條」已落地，相較中央版「31條措施」增加不少新內容。

廈門台辦強調，廈門一向是對台政策前沿，60條施行細則凸顯廈門作為兩岸交流窗口角色；要把廈門打造成兩岸經貿合作最緊密、文化交流最活躍的平台。

此外，馬曉光說，溫州已為台企台胞落實同等待遇24條，包括台灣相關機構和人員參與重點研發計畫項目，享受與大陸機構和人員同等政策，對台灣智財權在陸轉化予以保護激勵；支持台企參與基建，可直接與行業主管部門洽商合作。

浙江溫州 落實同等待遇

馬曉光表示，中國銀協台資銀行工作委員會、國開行和大陸台資銀行，合作2個銀行團貸款試點專案已落地，金額6.3億人民幣，台資銀參與額度5500萬元人民幣；福建、江蘇、山東也在開展台胞參評當地勞動模範工作。

針對廈門60條措施，陸委會昨表示，措施看似優惠，但忽略台灣與廈門存在諸多差異，且部分措施不是單方開放即可，仍須雙方合作，如兩地海關、檢驗檢疫、食安、質量標準認證。陸委會重申，大陸對台政策具強烈政治意圖，民眾仍應了解該地實際情形及發展前景，審慎評估。

(中國時報)