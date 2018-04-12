北大台生「看了都想去廈門發展」

2018年04月12日 01:21 中國時報 楊家鑫 ／台北報導 ／台北報導

廈門日前公布60項具體惠台舉措，引起輿論關注。中華青年發展聯合會理事長王正表示，相較國台辦框架式的31條政策，廈門60項更具體、更細化，還公布相關聯繫窗口，力度更直接。北大台生王裕慶則大呼「連不住廈門的大陸台胞，看了都會考慮現階段去廈門發展」，特別是廈門離台灣近，又有小三通，交通便宜方便。

王正指出，60條措施很全面，使台灣人才赴陸發展有更多可能性，不同於框架式31條，60項措施更具體、更細化；對台工作前沿的廈門率先推具體舉措，既是試點也有示範作用，接下來台胞聚集的城市或將相繼跟進。

他說，其中音樂、體育、美術等專業的台灣教師可至幼兒園、高中任教，是其他地方沒看過的，台灣有數萬流浪教師，過去可能考慮意識形態不同，沒有開放，但現在率先開放無關意識型態的音樂、美術、體育，是一大利多。

北大台生王裕慶表示，廈門60項措施很具體，對於想去廈門實習、工作的台青非常有幫助，「不住廈門的台胞，看了後都考慮現階段到廈門發展，因待遇看來的確較好，特別是廈門還有小三通，回台灣比直航便宜」。

王裕慶呼籲，未來其他城市若跟進廈門，可考慮設置直航的台青學生票，減輕台青經濟負擔，讓他們不會因昂貴交通費用卻步。此外，既要推動台胞同等待遇，也希望降低台胞證辦證費，從200元人民幣降至與大陸身分證相同的50元。

(中國時報)