林毅夫：大陸是台灣唯一選擇

2018年04月12日 01:21 中國時報 吳泓勳 ／海南博鰲報導 ／海南博鰲報導

北大國家發展研究院名譽院長林毅夫，昨出席兩岸企業家圓桌會議表示，大陸人力、市場優勢成就台灣許多世界級企業如富士康與寶成，過去10年大陸對世界經濟成長貢獻達30％，未來10年、20年仍會如此，他強調「大陸是台灣的最大機會、也是台灣的唯一選擇。」他也對台灣感到憂心，畢竟經濟發展如逆水行舟，2002年台灣人均GDP比南韓高25％，如今卻比南韓低25％，「一來一回已是50％差異」。

林毅夫認為現在國際激烈競爭，台灣要出世界級企業類似華為、騰訊，不依託大陸優勢很困難，如果利用大陸人才與市場優勢站穩大陸市場，就可能領先全世界。

林毅夫說，看到台灣一個個機會消失感到焦急，希望台灣不要被一些兩岸障礙阻擋，抓住大陸機遇，兩岸努力沿既定方向前走，且越快越好、再創輝煌。

林毅夫表示，大陸是台灣最大機會應是共識，因大陸13.8億人口，勞動力資源與人才基本可無限量供給，如富士康過去在台員工2000多人，到大陸最多成長到100多萬人，成為同行最領先企業。

觀察兩岸合作路徑，林毅夫提2方向，一是朝共同市場如ECFA、服貿等邁進，但可惜現在民進黨因九二共識卡關；二是大陸力推的，在兩岸一家親下讓台胞享等同待遇，近期更推「惠台31條措施」。

不過林毅夫強調不應一條腿長、一條腿短，台人赴陸有國民待遇當然很好，但應積極利用兩岸市場、資源實現共贏。

圓桌會議上，富邦董座蔡明忠說，應讓外資等同國民待遇，增加中外金融機構更多合作空間，盼大陸在開放外銀業務前，考慮台資銀行規模、體量較小因素，先一步對台資銀行開放，並盼監管機構開一條「綠色通道」。

台積電法務長方淑華說，台積電持續致力製程的節能節水、節水回收率逾87％，這方面有許多經驗技術樂於與陸企分享，也期待大陸對落實綠色製造的企業有鼓勵政策。

(中國時報)