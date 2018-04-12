新聞透視－柔性促統新模式 有助兩岸融一

2018年04月12日 01:21 中國時報 李文輝

大陸惠台31條措施各省市細則相繼出爐，廈門推出更具體、更細化、力度更直接的60條配套措施，連相關聯繫窗口都有，顯示大陸啟動的「柔性促統」新模式，將以遍地開花之勢落地。對北京來說，解決台灣問題，終將是兩岸政經綜合實力的較量，時間放長，不僅有利大陸，更有助兩岸融一。

北京清大台研院副院長巫永平認為，融合為統一創造條件，融合到一定程度，統一條件形成，就自然形成統一。從殖民地回歸的香港，因「先統一再融合」，至今發生很多問題。「31項」開啟了「先融合再統一」的新模式，且必須這樣，未來統一代價才更小、統一以後問題才會更少。至於統一前，先單向融合，條件成熟後再雙向融合，直至最後實現統一。

長期以來，受政治因素影響，不少台灣人認為大陸落後台灣，一旦惠台措施落地，嘉惠遍及多數人，大家親身體會認知大陸已相對領先台灣、兩岸社經環境融一，很多問題就迎刃而解。

值得注意的是，除廈門惠台措施，昨天博鰲論壇上，大陸央行行長易綱也宣布面向全世界的11項金融開放政策。相對「31項」，台灣只會提前或更大範圍享受大陸開放商機，且受益「一中政策」，其他國家或經濟體，對大陸單向惠台都無從置喙。

只是，台灣若不好好把握惠台優勢，機會可說稍縱即逝。「31項」中，12項是加快給予台企與陸企同等待遇、19項是提供兩岸同胞同等待遇，很大部分是當初被擋的《兩岸服貿協議》內容，沒理由再視而不見。

如今大陸單向施惠，磁吸效果已非「統戰陰謀」三言兩語擋得住。而要享有這些惠台措施，前提無非是習近平在「蕭習會」上所說「要堅持九二共識，反對台獨」，一旦民間普遍都接受，就是揣著明白裝糊塗的民進黨政府該說清楚的時候了。

(中國時報)