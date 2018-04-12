菊接府祕書長 我會謹守分際

2018年04月12日 01:21 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統昨天宣布由高雄市長陳菊接任府祕書長，她說，陳菊將扮演政府和各界充分溝通對話的重要角色，陳菊來自地方，未來也將提醒各項政策要特別注意的地方，讓人民感受可以更深。陳菊則表示，祕書長有她的角色「我會謹守分際」，選舉也不是現階段最重要工作。

小英言必稱「菊姐」

蔡英文昨天以記者茶會方式，親自宣布陳菊新職，相較前幾任僅由府發言人對外發布，規格之高過去罕見，蔡英文全程也以「菊姐」尊稱陳菊，顯示對這位史上分量最高幕僚長的敬重。

有了陳菊的加持，蔡英文笑容洋溢，好心情全寫在臉上。她說，相信以陳菊成熟的歷練，還有多年累積的社會聲望，將可全力輔佐她及執政團隊來推動國家大政。

蔡英文表示，國家各項改革正在進行，很多重大建設也已啟動，台灣正處於轉型、往前走的關鍵時刻，「特別需要菊姐，大家一起承擔國家改革和進步的重任」。

積極對話減少衝突

蔡政府上任後推動年金等多項改革引發爭議，她說，在歷史上很少看到政府在執政前2年，同時啟動這麼多重大工作，因此，非常需要加強對社會的溝通，以及在政治領域上，和在野黨、政治機構、憲政機構溝通協調，這必須有一位具政治分量、社會敬重的祕書長來協助，「這是我們希望菊姐扮演的重要角色」。

蔡英文強調，陳菊政治歷練充足且來自地方，更可以體會一般民眾的感受，未來將可提醒執政團隊在推動重大建設和改革項目時，哪些地方要特別去注意，讓人民感受可以更深。

陳菊則表示，她最重要的工作，是與社會與不同政黨溝通，目標就是希望台灣社會充滿和諧，內部有更多的對話，以減少衝突和紛爭。「我會在這個角色謹守分際，發揮我的功能，讓總統所有改革能夠更順利」。

首要工作協助改革

陳菊說，她擁有高雄經驗，比較了解各地方的狀況，未來也會站在幕僚角色給總統一些建議，讓溝通更順暢。

至於地方選舉是否會回高雄輔選？陳菊說，「若有任何空餘時間，我會覺得不只是高雄…」，但隨後話鋒一轉又表示，選舉不是現階段祕書長最重要工作，是黨的工作。

她認為，協助總統在台灣社會進行改革，扮演需要的角色，這才是她的優先考量。

蔡英文總統預計21日發出陳菊的人事派令，23日正式上班。

(中國時報)