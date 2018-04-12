新聞透視－菊必是小英的季辛吉

2018年04月12日 01:21 中國時報 崔慈悌

蔡英文宣布由陳菊接任府祕書長，蔡賴菊「鐵三角」正式成形，儘管外界都認為花媽是「史上分量最重的幕僚長」，但以陳菊還未上任就幫黨中央喬選舉來看，未來擔任的絕對不只是幕僚，而是「尼克森身旁的季辛吉」。

1969年尼克森當選美國第37任美國總統，當時身旁的兩位大將，分別是國務卿羅吉斯和國家安全顧問季辛吉，儘管美國對外關係名義上是由國務卿負責，但尼克森更倚重季辛吉，還不斷提高國安會的地位，季辛吉可以繞過駐蘇俄大使與當局直接對談，也不理會羅吉斯抗議，逕自在巴黎與北越代表密會，因此各國大使有事寧可找季辛吉也不找羅吉斯。

蔡英文總統昨天高規格公布陳菊的新職，一開始由她和代理總統府祕書長劉建忻陪著陳菊一起步入會場，菊姐出現氣勢不凡，陣容浩大。

合照時，蔡英文歡喜雀躍，主動攬著陳菊的肩，還把臉靠向陳菊，致詞時更是言必稱「菊姐」，相較於詢問蔡英文「我可以打電話給妳嗎？」的賴清德，顯然英菊的關係更親近。

蔡英文不諱言，未來將借重陳菊扮演對外溝通和協調的角色，並提醒重大施政項目中特別需要注意的地方，讓人民更有感。

陳菊還未正式接任祕書長，就代表黨中央拜訪、勸說蘇貞昌出馬競選新北市，蘇貞昌也必須要有菊姐這般的重磅邀請，才覺得夠光彩。陳菊並順道陪同參選北市議員的梁文傑、周佑威掃街催票，拉抬聲勢，梁、周如同神助，順利通過黨內初選，讓梁文傑形容陳菊「催票威力可比核子彈頭」。

在「蔡賴菊鐵三角」裡，蔡英文是決定大政方針的最高領導者，賴清德是政策執行，而陳菊負責的，絕對不會只是府內幕僚業務，必然活躍於黨務與政務，要為小英謀略政策方向，還要理最棘手的溝通與協調，一如尼克森身旁的季辛吉。

(中國時報)