國台辦嗆賴揆 台獨言論極惡劣

2018年04月12日 01:21 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

針對行政院長賴清德近期再拋台獨言論，大陸國台辦發言人馬曉光直言，賴清德台獨言論性質非常嚴重，影響極其惡劣。「任何對這種言論的支持和縱容，都是十分危險的」。他更質疑台灣當局，台灣有關規定既然是「一中」框架，就該明確回答兩岸同屬一個中國，不是國與國關係，而非對大陸說三道四。

陸委會昨回應，台灣秉持善意和解、促進對話態度，陸方須審慎言行，切勿惡意將兩岸關係往負面方向引導，也必須認清造成當前兩岸僵局的癥結只有一個，就是大陸迄今不願面對兩岸分治、不願面對中華民國客觀存在的事實。任何強勢威迫、言詞挑釁都並非負責任行徑，唯有透過溝通化解分歧，方有助於兩岸關係相向而行。

談及賴清德公開拋出台獨言論，馬曉光在國台辦記者會上表示，賴清德台獨言論，狂妄挑戰兩岸關係現狀，嚴重挑釁兩岸主流民意，危害台海和平穩定，危害兩岸同胞特別是台灣同胞根本利益，性質非常嚴重，影響極其惡劣；「任何對這種言論的支持和縱容，都是十分危險的。」

馬曉光強調，台獨違背歷史發展潮流，違逆中華兒女意志，也嚴重損害兩岸同胞利益，是不自量力，也不可能得逞；搞台獨分裂只能給台灣同胞帶來災難。

至於日前陸委會主委陳明通說，台灣是按照《中華民國憲法》及《兩岸人民關係條例》來界定兩岸關係，馬曉光則質問，既然還知道台灣當局有關規定是「一中」框架，就該明確地回答兩岸關係性質，明確回答兩岸同屬一中，不是國與國關係，明確堅持「九二共識」。

至於獨派推動相關「獨立公投」，馬曉光以「蚍蜉撼大樹，可笑不自量」10字奉送；任何以「公投」「正名」方式搞台獨的分裂圖謀都是注定要失敗；膽敢鋌而走險，只會給台灣帶來「苦厄」而非「喜樂」。

至於台灣民主基金會民調稱，有7成台灣年輕人願為台灣而戰，馬曉光抨擊說，該基金會自導自演，不惜拿台灣年輕人身家性命作台獨賭注，逞一己之欲是十足的玩火行為。

(中國時報)