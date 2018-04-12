「贏筊還要贏話」 正國會譙新系

2018年04月12日 01:21 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

民進黨年底選舉提名接近尾聲，但派系裂痕越來越大！據透露，正國會系統的中執委陳茂松不滿所謂「黨內民調」顯示，游錫堃比起蘇貞昌，大幅落後國民黨參選人侯友宜，宜蘭縣代理縣長陳金德又說游可回鍋參選宜蘭，昨在選對會中痛批「分明是羞辱游錫堃」。

陳茂松會後受訪表示，「我說有錯嗎？贏筊（賭局）還要贏話，要是總統這樣做，我也會說同樣的話。」

陳茂松表示，黨內初選選完後，大家不要酸言酸語，不是在那亂搞，難道是要「弄狗相咬」嗎？況且宜蘭縣已經提名陳歐珀，「提都提名了，陳金德還要在講那些，根本就是屁話。」

陳茂松昨在選對會中，只要正國會有參加黨內初選的縣市，他都罵了一遍，從台灣頭罵到台灣尾。據了解，陳茂松發飆是針對兩件事，一是周玉蔻洩漏的選對會民調，游錫堃相較蘇貞昌，大幅落後侯友宜，另一起是陳金德發言。這兩件都在「羞辱游錫堃」。他要求選對會徹查，到底有沒有這份民調，不然就要告周玉蔻。

陳茂松在會中發飆，與會的邱義仁、林錦昌等多位列席黨內高層都不發一語。陳茂松表示，他說的是事實，在座當然沒人敢講話，「這樣說甘丟（這樣對嗎）？」

隨後，陳茂松再度點名陳金德，陳要游錫堃回鍋宜蘭參選，「簡直是消遣」，宜蘭沒辦法整合，不就是在陳金德和新系的宜蘭市長江聰淵？

至於花蓮縣，雖然對黨內高層裁示，讓正國會議員劉曉玫上陣，但黨內卻一直傳，劉不好整合，陳茂松說，「地方上縣議員，除了劉，其餘都是新系，有意見的，不都是新系的議員？」

陳茂松話鋒一路南移，接著炮轟台南市長黨內初選勝出的黃偉哲，贏了還堅持落敗的立委陳亭妃先撤對他的檢舉，才願意撤回檢舉，「沒關係，我建議，全都移送調查」。

身兼選對會召集人的民進黨祕書長洪耀福，昨天起專任祕書長，由立委陳明文回任選對會召集人。據了解，因為這次黨內初選引發不少紛爭，洪耀福主動向蔡英文請辭選對會召集人，黨政人士為洪叫屈，「只有民進黨全贏，洪耀福才不用負責。」

(中國時報)