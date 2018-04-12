美打台灣牌 劉結一斥不會得逞

2018年04月12日 01:21 中國時報 吳泓勳 ／海南博鰲報導 ／海南博鰲報導

近期美國屢打「台灣牌」，包含通過台旅法、互訪官員級別升級與售武等情形，大陸國台辦主任劉結一昨表示，美國打台灣牌不是從今天開始，「從前沒有得逞、這一次也不會得逞」，並看到台灣有些人「挾洋自重」，實際上是自欺欺人，傷害廣大台灣同胞的現實利益，希望有關方面不要在錯誤道路上越走越遠。

而台北、上海雙城論壇傳出卡關，近期與新北市長朱立倫會面後，新北是否可能也辦雙城論壇？劉結一說，在當前兩岸關係嚴峻情勢下，尤其需要強化兩岸同胞交流合作，包含城際之間的交流、增進兩岸同胞的共同福祉，攜手推動兩岸關係和平發展、推進和平統一進程。他未否認這種可能性。

博鰲亞洲論壇11日舉辦兩岸企業家圓桌會議，會後由劉結一、大陸海協會長陳德銘與兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長、台商企業代表團進行午宴交流。

被問到「惠台31條措施」如何落實？劉結一表示，大家聽到大陸國家主席習近平的開幕演講，是對40年改革開放的實踐與系統總結，宣布4大開放措施，將給世界發展帶來巨大新機遇，也會帶給台胞廣闊天地與機遇，在大陸改革開放中實現更好發展。

加上蕭萬長，劉結一近日接連與4位藍營政治人物見面，是否打算與國民黨主席吳敦義會面？劉結一說，「我的統計數字比你的其實更多一點」，強調會繼續跟台灣主張兩岸關係和平發展、堅持九二共識、反對台獨的人士，共同努力推動兩岸關係朝更好方向發展。

針對近日陸美貿易摩擦，劉結一指出，美國企圖單方面把不合理措施強加在別國頭上，勢必要堅決捍衛國家利益包含廣大台胞利益，同時也是捍衛世界貿易規則。他更要大家放心，對於不合理強加在頭上的措施，大陸有辦法、有能力給出答案、做出反應，貿易保護主義不符合世界發展潮流。

他說，博鰲開幕式上許多國家領導人跟中方站在一起、與中方持相同觀點，在這種歷史潮流面前，美方的不合理措施是沒有市場的、也是不會得逞的。

(中國時報)