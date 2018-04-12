花縣議長涉倒百萬噸廢棄物

2018年04月12日 01:21 中國時報 楊漢聲 、 許家寧 、 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣議長賴進坤家族名下的礦業公司，涉嫌違反《廢棄物清理法》，檢調找來大型怪手前往掩埋場，鑿出10多米深洞，採集土壤樣品送驗（小圖），釐清是否含有毒廢棄物。（周刊王提供）

花蓮縣議長賴進坤家族經營的砂石土資場，涉嫌違法掩埋123萬噸疑似有毒廢棄物，今年春節前夕賴氏父子3人遭法院裁定扣押財產。檢調日前找來大型怪手前往掩埋場2度開挖，鑿出10多米的深洞，並採集土壤樣品送有關單位進行檢驗，釐清土壤中是否含有毒廢棄物。

賴家指檢方有針對性

賴進坤父子旗下擁有3處土資場，次子賴俊弘負責的玟豪公司，2015年時涉《廢棄物清理法》遭人檢舉，檢調進而搜索賴俊弘的公司及位於崇德的住處，因賴進坤與次子賴俊傑同住，當時一度還誤傳賴進坤遭到約談；然而，該案不知何故停擺3年，地方上以為不了了之，引起揣測。

事實上，檢方偵辦的動作並未停歇，檢調在今年農曆年前罕見地在發動搜索前，聲請扣押賴進坤家族等人財產，花蓮地院也在2月時作出刑事裁定，扣押賴進坤父子3人名下不動產、股票、存款等，總計遭扣押財產價值達1.6億餘元，相當驚人。

近來又有民眾檢舉賴家土資場大規模傾倒廢棄物，檢調重啟偵查，日前有重大進展，花蓮地檢署主任檢察官王怡仁，3月21日帶著專案人員直搗黃龍，前往賴進坤的長子、秀林鄉代會主席賴俊傑負責的建東與景豪砂石場開挖採樣。

採樣送驗是否含毒物

專案人員挖完2座砂石場後，再轉往位在秀林鄉崇德村的泰暘砂石行採證，因為該處過去曾有40米的大坑，如今大坑已被填平，檢方懷疑掩埋的廢棄物可能含有毒物質，上月30日調派全花蓮唯一一輛大型鑽探車到砂石場，當時因天色昏暗，專案人員還利用衛星定位，一口氣鑿出3個超過10米深的洞，自其中取樣。

地方人士指出，不知道砂石場裡面埋的是什麼，因偶爾飄來陣陣臭味，於是不敢靠近，居民都痛批，賴進坤家族政治路皆出身自秀林鄉，受惠秀林鄉民，卻以負面行止回報支持的鄉民，實在過分，但賴家政治勢力龐大，交往疑似複雜，沒人敢吭聲。

秀林鄉民敢怒不敢言

主任檢察官王怡仁證實，賴進坤父子確有涉及「違反廢棄物清理法」的案子，至於內容、偵辦、程序，基於偵查不公開，不便透露；賴俊傑對此則堅稱媒體捕風捉影，很多報導內容並非事實，也質疑院檢作法完全具針對性，但不解為何檢方要針對他們。

花蓮地檢署表示，採樣廢土是否含不法有毒廢棄物，由於須送相關單位檢驗，檢驗結果預計需要1個月時間，加上碰上清明連假，時間可能會再延後，目前全案還在釐清事證與偵查中，待案情較明朗後會對外說明。

(中國時報)