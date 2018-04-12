新聞透視－從嚴追訴 別讓土地再添傷痕

2018年04月12日 01:21 中國時報 陳志賢

已故導演齊柏林拍攝的《看見台灣》，從高山、海洋、湖泊、河流、森林、稻田、魚塭、城市等景觀，讓大家看見台灣的美，但也看到各種環境面對人們開發所造成的改變、破壞和傷害，土地累積一道道的疤痕，喚起對環境保護的重視。司法是正義最後防線，面對破壞環境的不法行徑，檢方更須加把勁，盡速從嚴追訴，才能彰顯公權力，遏阻國土持續遭破壞。

為避免國土生態遭人為破壞，行政院「國土保育專案小組會議」曾臚列16項重點工作，其中嚴查盜採砂（土）石及以廢棄物回填，被列為保育國土首要工作，台灣高檢署更多次三令五申指示各地檢署應從嚴追訴相關案件，目的就是希望發揮嚇阻效果。

花蓮地檢署偵辦賴進坤家族涉嫌偷倒123萬噸疑似有毒廢棄物案，迄今已有一段時日，雖已查扣賴氏家族的財產，但因為賴本身是議長，加上年底地方選舉活動已漸漸加溫，檢方的一舉一動都可能牽動當地政壇變化，也因此相關傳聞不斷，地方人士甚至憂心日子久了，恐有政治力介入司法。

尤其遲來的正義不是正義，任意傾倒廢棄物，無論是否含有毒物質，不僅已破壞國土保育，廢棄物放置時間過長，更會對附近周遭生態帶來極大危害，甚至影響當地居民的健康，檢方唯有盡速偵結，揪出禍首，讓被汙染的土地恢復重生，才能降低傷害。

從此次檢方動作看起來，檢方偵辦賴進坤家族涉嫌偷倒有毒廢棄物案，已初步掌握其犯罪事證，並依《刑法》沒收新制扣押其名下財產。在為保障居民權益及展現政府打擊不法決心，檢方應再加把勁，全力積極偵辦，盡速偵結，不僅能化解外界疑慮，更能彰顯政府查緝國土保育犯罪決心，嚇阻不法者僥倖心態。

(中國時報)