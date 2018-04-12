賺2億罰百萬 不肖業者沒在怕

2018年04月12日 01:21 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

花蓮縣議會議長賴進坤、賴俊傑父子涉嫌違法回填廢棄物，環保團體地球公民基金會山林國土組研究員吳其融表示，台灣各地垃圾焚化爐每年產生的底渣約100萬噸，如果回填的廢棄物高達123萬噸，比全國一年產生的底渣還多，應該是經年累月的結果。不法利得當然還得看發生地區和廢棄物種類而定，若以每噸最高500元來計算，換算後，123萬噸便超過6億元。

吳其融表示，台灣近年來類似的非法回填廢棄物案件頻頻發生，原因之一就是罰則不夠重。像前年高雄旗山發生的農地遭到非法填埋廢爐渣案，結果只裁罰業者96萬元，不法利得卻高達2億元，難怪不肖業者敢以身試法。

環境權保障基金會律師郭鴻儀表示，《廢棄物清理法》第46條規定的刑責是1年以上、5年以下徒刑，罰鍰最高1500萬元，若與不法利得相比也是不成比例。

環保團體憂心指出，類似案件全國各地都曾發生過，近年來主要集中在中南部，尤其空地或農地，不肖業者先挖取砂石出售，再違法回填營建或事業廢棄物。日積月累，除了具有生產力的農地流失，更嚴重的是有毒廢棄物對土壤、地下水源所造成的汙染，不僅周遭民眾受害，被汙染的土地短期內也難以復原，往往需要幾年、甚至數十年才能再使用，對國土的傷害甚大。

受到重金屬或化學物質汙染的土地若要恢復舊觀，往往需要龐大經費。郭鴻儀指出，以他經手過的案子為例，有一處被汙染的山谷整治費用估計需上億元，後來地主寧可繳交罰款也不願恢復原狀，使土地陷入死亡狀態。

郭鴻儀強調，現行法令有追回不法利得規定，並強制要求恢復原狀，對不肖業者應可產生嚇阻作用。關鍵在於各級政府需正視這個問題並落實執行法令，否則無法根絕這種破壞國土的行為。

(中國時報)