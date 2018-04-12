提高吹哨者獎金 協助揪不法

2018年04月12日 01:21 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

花蓮地檢署偵辦花蓮縣議長賴進坤、賴俊傑父子被控涉嫌傾倒逾123萬噸疑似有毒廢棄物案，引發關注。負責督導偵辦國土保育犯罪的高檢署強調，已多次指示各地檢署針對轄區特性，因地制宜，對於破壞國土保育犯罪應積極查緝、盡速偵辦，從嚴追訴，展現政府打擊此類犯罪決心。

高檢署官員認為，對於這類案件，除檢警調等單位積極布線掌握情資，加強查緝外，也應提高對「吹哨者」的獎勵金，鼓勵內部人踴躍出面檢舉，相信「重賞之下必有勇夫」，才有助掌握具體事證，給予不法者致命一擊。

據統計，近10年偵查新收環保刑事案件有6933件，最近3年呈現增長，主要以違反廢棄物清理法者居多，占了8成6，而偵查終結人數為1萬6058人，其中起訴占45.7％，也就有7000多名被告，顯然相關部門雖積極投入汙染防治，但仍不斷有環境汙染問題發生，主要是因確實有利可圖。

官員說，破壞國土保育案件暴利驚人，若以賴氏父子涉傾倒123萬噸疑似有毒廢棄物案，不法所得至少數千萬元，所以在暴利所趨下，不肖利益團體、地方民代、黑道分子介入，導致案件抓不完，也因部分破壞國土案件具有專業性及科技性，須經環保等專業機關鑑定出其毒性程度、計算不法利得，較難從速偵結。

官員說，傾倒有毒廢棄物涉及違反廢棄物清理法，該法對於棄置有毒事業廢棄物，有刑罰及行政罰規定，不但處罰行為人，連公司也須負責任，行政機關可依法對業者罰鍰，並沒入機具。

刑責方面，單純棄置有毒廢棄物，依法可處1年以上、5年以下徒刑，但若危害人體健康導致疾病或致人於死者，最重甚至可判處無期徒刑，相關罰責並不輕。但破壞國土案件仍屢見不鮮，官員認為，案件難查主要是執行面問題，由於這類案件涉案人都是利用夜黑風高，選擇偏僻、人煙罕至的地點傾倒，在查緝人力有限情況下，執法上確實有漏洞。

(中國時報)