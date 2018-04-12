傳向綠營求救 賴進坤否認

2018年04月12日 01:21 中國時報 楊漢聲 、 許家寧 、 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣議長賴進坤，因替綠營站台，去年11月被國民黨停權2年。去年底，他鬆口挑戰下屆花蓮縣長，但因檢方大動作偵辦他家族土資場涉嫌違法濫倒案，外傳賴憂心金脈遭斷，今年春節過後突然宣布不選了，不過，最近傳出賴向綠營求救，希望檢方暫緩偵辦，但遭賴否認。

賴進坤農曆年後突然在臉書宣布不選花蓮縣長了，當時外傳賴在花蓮7級強震發生後大嘆「天意如此！」決定退選。據悉，壓倒賴進坤的最後一根稻草，是父子經營的土資場，涉嫌為多家重金屬工廠違法掩埋廢棄物，過年前，賴氏父子名下多筆財產遭花蓮地院裁定扣押。

2年前花蓮市長補選，賴進坤被國民黨質疑陣前倒戈，決定開除他的黨籍，賴除了向法院提起確認黨員官司外，並澄清當時是「招待」宜蘭同鄉的高雄市長陳菊，雙方同台並非「助選」，仍挨黨內人士炮轟「左右逢源」，多名議員不滿，醞釀罷免議長，後來傳出賴轉向綠營求助，陳菊也投桃報李，下令黨團暗助「保賴」，讓罷免案流產。

賴進坤去年初風光當選全國議長聯誼會長，創下花蓮縣首例，接著確認黨籍案獲判勝訴，賴進坤志得意滿宣布參選國民黨縣黨部主委，並鬆口表態爭取縣長提名；但去年底黨部主委落敗，傳出有意披綠袍參選，因違紀狀況被國民黨決議停權2年，今年初自家土資場再陷入涉嫌違法遭檢調偵辦官司。

賴進坤與身為秀林鄉代會主席的長子賴俊傑、次子賴俊弘3人名下分別負責的崇德盈加油站、玟豪等公司，2月間遭法院裁定扣押，所有財產價值逾1.6億元，由於扣押財產處分來得突然，賴經過春節假期沉思後，不得不退出選戰。

如今檢方大動作偵辦，傳出遭國民黨停權的賴急向綠營求救，希望檢方暫緩偵查作為，對此，花蓮地檢署主任檢察官王怡仁強調不可能，這種說法還是第一次聽說；賴進坤則回應，很多媒體都配合相關單位故意中傷、抹黑，不隨之起舞。

(中國時報)