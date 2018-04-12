空汙致死最重判無期 罰3000萬

2018年04月12日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

這次《空汙法》修正案有個亮點，就是第33條規定，固定汙染源因突發事故大量排放空汙時，須於1小時內通報主管機關，違者罰10萬至2000萬，若因而致人於死，最高處無期徒刑及罰金3000萬元。過去曾有輪胎或化工廠失火，民眾置身有毒空氣中，業者並未善盡告知責任，今後不能隱匿不報。

1小時未通報 可罰2000萬

環署空保處長蔡鴻德表示，有關警報的發布、通知及因應措施，法案三讀後會再擬訂相關子法，業者才有依據。發布範圍約固定汙染源下風3至5公里處，若有國中、小學等敏感族群更要優先通報，也會要求比照地震速報發出簡訊，並與鄰里廣播、電視跑馬燈等一起運用。

環保署表示，條文用意是防止緊急汙染事件發生時業者不願通報，因此需以重罰配合。最高罰則是公私場所負責人未採緊急應變措施，或不遵守主管機關緊急命令因而致人於死，負責人處無期徒刑或7年之上有期徒刑，得併科3000萬以下罰金。致人重傷處3年以上或10年之下有期徒刑，得併科2500萬以下罰金；所謂公私場所負責人即指廠長。

另外，像工廠操作許可證每次展延以3至5年為限，有重大違規或在總量管制區內可縮減至3年以下。空汙費要成立基金管理，環團名額不得低於1/6。各縣市訂定空汙防制計畫時須邀鄰近縣市參與，即好鄰居條款；還有鼓勵民眾檢舉的吹哨者條款等，也都在討論後通過。

學校優先 比照地震發簡訊

不過若與日前順利過關的移動汙染源條文相比，固定汙染源方面朝野仍有爭議，會議主席邱泰源裁定《空汙法》修正案先送出委員會，9條保留到朝野協商，法案名稱仍維持《空氣汙染防制法》，未更改為《空氣清淨法》或《潔淨空氣法》。

保留的條文可歸納為霸王條款、總量管制、生煤管制、天然氣上限、空汙費比例等5類。如爭議已久的環保署會同或會商經濟部，空汙嚴重時燃氣電廠可否解除上限？移動汙染源減少的空汙量，可否抵換到固定汙染源等？朝野都無法達成共識，須留待院會解決。

(中國時報)