新北批環保鬥士 無視保育區

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中國時報
／綜合報導

環保署副署長詹順貴11日語出驚人指新北市府公告保育區限制項目，只禁止特定季節及特定水產生物的採集，沒有禁止開發，更說「朱立倫的臉書有說保育區不能開發嗎？」對此新北市府痛批詹順貴「邏輯不通」、「硬坳」、「玩文字遊戲」，對比詹過去所做所為「昔日環保鬥士今何在？」

環保署副長詹順貴表示，從環評專案小組會議的紀錄可看出，新北市並未針對保育區多所質疑，主要還是對於空氣汙染的疑慮。前天的記者會也只說當地珊瑚生態豐富，市長朱立倫的臉書也未針對瑞芳保育區發文。新北市應該先看看自己公告的保育區內容，而非一概而論、質疑環保署的立場。

新北市發言人張其強說，如果照詹副署長的說法，「公告保育區的限制項目，只禁止特定季節及特定水產生物的採集」，那麼現在要在保育區內蓋棟100層的海底大樓也可以？

張其強指出，在詹副署長公布的市府公告事項中，第三項就已經明白寫了：「於保育區內投放人工魚礁…等人工設施，應經本府同意」，比人工魚礁大上幾十倍、甚至幾百倍的防波堤，當然更要經過市府同意，市府沒有同意就是禁止，要詹順貴別玩文字遊戲硬坳。

新北市環保局也發出新聞稿批評，深澳電廠環境差異分析案，經3次小組審查及環評大會，期間新北市陸續提出各項關於汙染、健康、生態、資訊透明等意見，都未獲採納；如今詹副署長這麼重視新北市提出意見，那新北市不斷強調「燃煤嚴重影響空氣品質，危害國民健康」時，詹副署長為何充耳不聞？請詹釐清自身代表的角色後再發言。

環保局長劉和然呼籲詹副署長重新與環保站在同一陣線，重新審視環評程序及內容，為國人健康、環境保育等謀求最大的福祉。

國民黨立法院黨團昨天更舉行「隱匿保育區爭議，深澳環差應退回」記者會，痛批台電擬在深澳灣「瑞芳保育區」加蓋防波堤，卻偷跑闖關通過環差報告，還逼新北市政府調整保育區範圍，因此要求退回之前審議的環差報告。

(中國時報)

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