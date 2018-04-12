施振榮激發出AI流感預報站

2018年04月12日 04:10 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

宏碁榮譽董事長施振榮為了怕流感而不能與孫子吃飯，促成宏碁與疾管署合作、開發「流感預報站」，運用人工智慧（AI）技術與健保大數據分析，精準掌握疫情，讓民眾便利查詢所在地區未來4周流感疫情動態，提早作好防護與應變準備。

昨天衛福部長陳時中與施振榮共同舉行啟動「流感預報站」儀式，這套系統主要是運用疾管署的類流感監測系統資料、健保資料庫、氣象資料與行政區人口分布資料，以人工智慧的機器學習技術，提供各地衛生局與醫療院所防疫決策與就醫分流參考。

有8個孫子的施振榮表示，這對全民防疫有很大的幫忙，他的孫女上學都很擔心班上小朋友出現流感，有時候突然發現全班不用上課，因為有多位同學得到流感，所以防疫很重要。而他每次碰到流感流行時，想要請孫子們吃飯，他們都不出席，害怕在公共場所被傳染。

於是施振榮思考如何讓AI用在防疫，在一個公開場合上他遇上陽明大學校長郭旭崧，兩人同是彰化鹿港人的攀談下，施振榮詢問郭校長有關防疫的事情與接洽單位，於是施振榮又找上也是鹿港人的疾管署副署長莊人祥，進而促成雙方開始合作。

流感預報站內也提供全國流感人數和疫情現況分析的地理資訊視覺化面板，民眾與醫療衛生單位可直接連結至網站http://fluforecast.cdc.gov.tw，透過淺顯易懂的圖示與操作，掌握未來流感疫情動態。

(中國時報)