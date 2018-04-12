流感疫苗拍板三價 陳時中自打臉

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中國時報
／台北報導

被質疑政治力介入而喧騰一時的公費流感疫苗正式塵埃落定，衛福部長陳時中不惜打臉自己，近日已悄悄簽核保護力不足的三價疫苗，否決自己認定的四價疫苗，今年10月施打的公費流感疫苗後，國人還是處於猜錯病毒株的風險中。

陳時中曾在今年1月表示，今年10月起流感疫苗將以預防2種A型、2種B型病毒的四價疫苗，取代只能預防2種A型、1種B型病毒的三價疫苗，然而今年3月疾管署召開專家會議推翻陳時中的說法，建議今年公費流感疫苗維持三價疫苗。

疫苗政策大轉彎，因而遭到外界質疑有「政治力介入」，因為沒有四價疫苗的東洋藥廠找來前行政院長林全擔任董事長，衛福部扳不倒這尊「門神」，使得有能力製造四價疫苗的國光生技難占便宜，而國光生技董事長曾是國民黨副主席詹啟賢。

疾管署署長周志浩緩頰表示，四價流感疫苗被專家排定在2022年施打，至於會不會提前施打？專家會議的疫苗決策是滾動式的檢討，委員都會收集資料在會議中提出討論，所以疫苗排序不會永遠固定。

當各界在三價與四價爭論不休時，台大麻醉科教授王明鉅在臉書表示，這一次他不準備聽專家的話！明明就有更完整防護流感的方式，不用再擔心疫苗會不會猜錯，為了健康，即便是用自費打四價疫苗也值得。

(中國時報)

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