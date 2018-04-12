骨鬆致骨折 台灣發生率亞洲第一

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中國時報
／台北報導

台灣已正式邁入高齡社會，讓屬於老人病的「骨鬆」日益嚴重，統計顯示，我國1年約有2萬人因骨鬆引發骨折住院動刀，高達2成患者術後1年內死亡，更有8成患者，術後1年生活仍無法自理。醫師提醒，民眾應從年輕開始存骨本，多做負重運動，飲食少油少鹽少糖，多吃蛋白質、鈣、維他命D。

50歲以上台灣民眾，平均每5人就有1人骨質疏鬆。中華民國骨質疏鬆症學會秘書長陳崇桓說，骨鬆是引發骨折的一大主因，包括會引發劇痛的髖部骨折，以及慢慢擠壓的脊椎體壓迫性骨折，後者因疼痛感低，常要到很嚴重，或因其他疾病照X光時才會發現。

陳崇桓表示，骨鬆導致的骨折為老人病，在高齡化嚴重的台灣，每年約2萬人因此住院動刀，發生率高達亞洲第一。

骨質疏鬆症學會理事長林高田說，統計顯示，手術後的1年內，患者死亡率高達2成，主因是長期臥床導致的感染，「患者常因如廁不便而不敢吃太多、喝太多，進而提高罹患肺炎、泌尿道感染機率」；他進一步強調，高達8成的骨鬆骨折患者，在術後1年仍處於生活無法自理的狀況。

為提高患者治療順從性，骨鬆學會導入「骨折聯合照護服務FLS」；台大醫院竹東分院院長詹鼎正說，台大是第一個導入的醫院，個案管理師會尋找包括新住院的髖部骨折者、脊椎壓迫性骨折的老人，甚至主動找出尚未治療的骨折患者，評估是否為骨鬆引起。

(中國時報)

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