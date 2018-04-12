防下市潮 擬比照港設防禦網

2018年04月12日 01:21 中國時報 彭禎伶 ／台北報導 ／台北報導

國銀新南向布局情況

金管會主委顧立雄。（劉宗龍攝）

面對台灣恐爆發下市、下櫃潮，金管會主委顧立雄11日在回答立委的質詢時提出可援引香港作法，來設立「防禦機制」。他說，例如香港是由法院扮演公益角色，有10％以上無利害關係人股東反對的機制，「我們可以來思考、研議」。

堵住籌資路 上市公司怨

惟顧主委這項說法，卻也引來上市櫃公司怨懟，認為政府不好好檢討台灣資本市場出了什麼問題 反而要用盡各種方法堵住企業籌資之路，這種作法，只是把大家困死在這裡。

國民黨立委曾銘宗日前表示，由於大陸及香港股市的積極吸引，國內前五大券商都有3至5家上市公司在詢問下市機制，會計師也表示真有此事。郭正亮昨天也在財委會質詢，寶成旗下的香港上市公司寶勝國際申請私有化（即下市），股東會已同意，卻因為有10％的無利害關係人反對，在法院闖關失敗，但台灣上市櫃公司只要股東會2/3出席，1/2同意即可下市，完全沒有防禦機制，將可能造成上市櫃公司很輕易就可下市。

小股東機制 須要先修法

顧立雄表示，下市提案董事必須負收購的連帶責任，且要股東會重度決議。不過，郭正亮認為，這些規定根本不具阻力，大股東要下市，收購一定會成功，而且還有其他手法，如故意公司治理不佳，大股東持股不足等，都可以達成，因此他要求金管會要有「防禦機制」，來防堵上市公司下市潮。

顧立雄之後受訪時表示，若要增加法院裁定小股東反對下市的機制，必須要修法，同時應該論若公開發行公司要下市，有沒有損及小股東的權益，即便法院要裁定，小股東也應提出正當理由，同時此機制要納入企業併購法還是證交法，都可以討論，「這是一個好的、值得討論的立法政策」。

外資持股高 企業下市難

證期局局長王詠心說明，可以從上市櫃契約來提高下市門檻，但若要增加法院或小股東反對機制，可能要修訂證交法145條，即上市櫃公司終止上市的程序。

第一金控董事長董瑞斌表示，台灣大型企業多半外資及機構法人持股過半，大股東很難掌控2/3的股權推動下市；同時好股票現金殖利率高，下市價值至少是市價的兩至三倍，花大成本收購，再轉往其他市場掛牌，並不具誘因。

(中國時報)