中信響應健康台灣 打造樂退生活

2018年04月12日 01:21 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

臺灣已邁入高齡化社會，為共同呼籲民眾重視身心健康與財務健康，中國信託攜手衛生福利部、國民健康署及其他企業夥伴一起響應百人宣誓活動，發揮企業影響力，朝向「守護與創造」員工、客戶、股東與社區的價值，建構更完善的財務規畫及更美好未來而努力。

康健雜誌「健康台灣‧讓改變發生」啟動茶會，昨日假台北市長官邸藝文沙龍舉行，中國信託金控旗下中國信託銀行總經理陳佳文、台灣人壽總經理莊中慶聯袂出席，與衛生福利部部長陳時中、國民健康署副署長陳潤秋，以及各企業代表分享願景宣言及健康承諾。

陳佳文表示，追求健康除了身體，還有心靈才能身心平衡，同時也應該包含財富健康才能不虞匱乏，金融業最重要的資產就是人，中國信託是非常重視職場環境的企業，也持續投入資源協助員工累積健康資產。

中國信託在南港金融園區打造五星級健身中心，安排專業教練與護理師，設置環境舒適的員工餐廳提供新鮮健康食材，以「元氣舒活館」讓員工在工作空檔能獲得適度舒緩，也透過彈性福利制度，讓同仁依據個人需求在進修、生活上獲得補助，亦鼓勵員工積極參與公益活動，獲得身心靈全方位的健康。

為了培養員工運動DNA，中國信託補助經費成立壘球、瑜珈、自行車、高爾夫球等各類運動型社團，另外，中國信託不僅是最賺錢的銀行，也是公益投入最多的銀行，長期支持慈善、藝文、體育、教育與反毒等領域，目的是為了這個社會能更健康、更平衡。

除了關心員工健康，中國信託也重視客戶財務健康，透過舉辦各種講座，提醒客戶不論在財務面或情感面要及早做好退休規畫的準備，讓退休生活可以更加健康，並以客戶需求為導向，提供多元服務來滿足不同世代的需求，協助客戶做好個人與家庭理財規畫。

(中國時報)