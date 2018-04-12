新聞透視－新南向遇一帶一路 終究徒勞

2018年04月12日 01:21 中國時報 黃琮淵

國泰金控進軍大馬踢到鐵板，金管會主委顧立雄一下扯保密協定，一下又說這不算挫敗，繞了半天，說不出口那「不能說的祕密」，其實你我心知肚明，因為當兩岸關係陷入僵局，新南向的下場就是事倍功半，當一廂情願遇到一帶一路，終究徒勞無功。

回到「新南向」的初衷，為什麼政府要推新南向？說詞很多，不管是分散風險，還是擴大規模，但都不能否認最根本的想法，就是不要西進，最好是跟大陸斷光光，所以寧可選擇南向，揚棄同文同種的優勢。

問題在於，商業脫離不了政治，當全世界都看到東南亞的崛起，日本、韓國早在3、40年前就進去，大陸不只有地利之便，還有市場優勢，台灣沒有搶得先機，又給不出像大陸龐大的資源，拿什麼爭取入場門票？

更現實的是，當兩岸關係凍到極點，面對中國崛起，已經是帶動亞洲經濟的火車頭時，東南亞國家能不看對岸的臉色、不顧及對岸的想法嗎？一旦情勢如此，新南向無疑送死，這是蔡政府不肯面對的國際現實。

台灣應該認知到，不是說新南向不可行，但基於對抗的意識形態，去選擇這條坎坷，成功率偏低的險路，這是跟前途在賭氣。

站在東南亞國家的立場，大陸有龐大市場、有一帶一路商機，再笨的政府都會選擇「互惠」，不是嗎？衡量兩岸能給的籌碼，台灣能給什麼？一廂情願的免簽想換免簽，人家甩都不甩，更別提要進入對方市場。

於是乎，我們看到國泰金，很努力響應政府政策，很努力的新南向，但忙了半天，終究還是受挫。然後我們的主管機關幫不上忙，扯保密協定，問題是都破局了，要保什麼密？這個密應該是新南向不可行的密吧。

如果國泰金，這個台灣資產規模最大的金融機構，新南向都踢到鐵板，資源不及國泰金的企業，情況可想而知。要怪這個只會喊新南向的政府，任由企業去送死嗎？問題是，當新南向辦公室都裁了，你在期待什麼？

(中國時報)