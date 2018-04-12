陸將開滬倫通 滬深港通擴4倍

中國人民銀行行長易綱。（路透）

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中國時報
／綜合報導

大陸金融開放，再釋重磅信息!中國人民銀行行長易綱11日在海南博鰲論壇上宣布，年內將推動12大金融開放舉措，包括5月1日滬深港通規模將擴大四倍、開通滬倫通，專家認為，這項舉措，不僅讓陸港股市互聯互通機制，再下一城，也有望加快A股入摩（MSCI新興市場指數）腳步，力爭今年內開通「滬倫通」，更利擴大引資，助力A股轉型。

易綱表示，為完善陸港兩地股市互聯互通機制，將從5月1日起，把互聯互通每日額度擴大四倍，此外在陸英兩國努力下，滬倫通準備工作順利，雙方爭取於今年內開通「滬倫通」。

大陸證監會指出，將滬股通及深股通每日額度分別調整為520億元人民幣，兩地港股通每日額度分別調整為420億元人民幣後，有助境外長期機構投資者參與A股市場，維護市場安全平穩。

市場人士進一步分析，去年明晟公司（MSCI）宣布將A股納入MSCI新興市場指數時，為緩衝滬港通、深港通尚存的當日額度限制，分兩步驟實施初始納入計畫，預計開放後，MSCI可望加快A股入摩腳步。

滬倫通方面，光大銀行資管部首席策略分析師滕飛說，倫敦作為老牌金融中心，脫歐步驟開始後，面臨歐洲他國金融機構總部搬遷、法蘭克福等新興金融中心崛起壓力，此時加大與陸方合作，不失為雙贏的選擇。

(中國時報)

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