林柏川續掌衛星電視公會

旺旺集團首席顧問林柏川（右）連任中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會理事長，三立電視總經理張榮華（左）當選副理事長，另一位新當選的副理事長為TVBS執行副總經理楊盛昱。（王德為攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會（簡稱衛星電視公會）11日召開第五屆第一次會員代表大會，除由會員選出新任理事及監事，也隨即召開理監事會議，經投票通過由上屆理事長、旺旺集團首席顧問林柏川續任理事長，他並提名通過三立總經理張榮華、TVBS執行副總楊盛昱擔任副理事長，一起協助他帶領公會共同面對衛星電視產業面臨的嚴峻挑戰。

張榮華、楊盛昱任副手

林柏川上屆是以八大電視總經理身分當選為理事長，3月30日卸下執掌20年的職務，從八大榮退，並接受40年好友、旺旺集團董事長蔡衍明力邀，擔任旺旺集團首席顧問。林柏川表示，他原本就向王文淵總裁提出退休規畫，王總裁過了半年終於同意，也確定八大有人來接掌，「旺董知道我要退休，才找我聊，要我來幫他。但我堅決婉拒任何第一線職務，否則對王總裁不好意思，不希望讓他誤會，這是我做人的誠信原則，一定要堅持！旺董也能理解，所以我就是以較超然的首席顧問身分，用我剩下的產值和專業經驗來協助旺旺集團。這屆就是代表會員中天新聞台競選理事、續任理事長。」

在業界40年 與人為善

曾被「旺董」蔡衍明形容「只有朋友、沒有敵人」的林柏川，在業界40年，向來與人為善，最後仍眾望所歸、高票當選。林柏川說，他從八大退休時，原本也不打算續任，但所有會員、理事都希望對公會較嫻熟的他能連任、繼續帶領公會。他說，未來3年要面對的首要之務，就是新媒體對衛星電視產業的嚴峻挑戰，尤其NCC正在推的「分組付費方案」，對有線電視頻道業者衝擊很大，公會將凝聚頻道產業界的共識，呼籲NCC勿一意孤行，應與業界積極溝通、聽聽大家的聲音。

面對新媒體 挑戰嚴峻

衛星電視公會原本僅設1位副理事長，在TVBS的臨時動議下，昨順利修改章程增設1位副理事長。林柏川說，三立總經理張榮華原本就是理事，過去3年幫公會很多忙，未來3年業界變遷勢必更大、環境會更艱辛，從11日的會員代表大會出席率破歷史新高，79位會員有77位出席，就知道大家的焦慮感及高度希望這產業能凝聚團結共識，因此力邀張榮華與楊盛昱來協助，幫忙分攤未來繁重的工作。

(中國時報)

中小企業瘋都更 商機上千億 分組付費 NCC應多聽業界聲音

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。