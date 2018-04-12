林柏川續掌衛星電視公會

2018年04月12日 01:21 中國時報 林淑娟 ／台北報導 ／台北報導

中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會（簡稱衛星電視公會）11日召開第五屆第一次會員代表大會，除由會員選出新任理事及監事，也隨即召開理監事會議，經投票通過由上屆理事長、旺旺集團首席顧問林柏川續任理事長，他並提名通過三立總經理張榮華、TVBS執行副總楊盛昱擔任副理事長，一起協助他帶領公會共同面對衛星電視產業面臨的嚴峻挑戰。

張榮華、楊盛昱任副手

林柏川上屆是以八大電視總經理身分當選為理事長，3月30日卸下執掌20年的職務，從八大榮退，並接受40年好友、旺旺集團董事長蔡衍明力邀，擔任旺旺集團首席顧問。林柏川表示，他原本就向王文淵總裁提出退休規畫，王總裁過了半年終於同意，也確定八大有人來接掌，「旺董知道我要退休，才找我聊，要我來幫他。但我堅決婉拒任何第一線職務，否則對王總裁不好意思，不希望讓他誤會，這是我做人的誠信原則，一定要堅持！旺董也能理解，所以我就是以較超然的首席顧問身分，用我剩下的產值和專業經驗來協助旺旺集團。這屆就是代表會員中天新聞台競選理事、續任理事長。」

在業界40年 與人為善

曾被「旺董」蔡衍明形容「只有朋友、沒有敵人」的林柏川，在業界40年，向來與人為善，最後仍眾望所歸、高票當選。林柏川說，他從八大退休時，原本也不打算續任，但所有會員、理事都希望對公會較嫻熟的他能連任、繼續帶領公會。他說，未來3年要面對的首要之務，就是新媒體對衛星電視產業的嚴峻挑戰，尤其NCC正在推的「分組付費方案」，對有線電視頻道業者衝擊很大，公會將凝聚頻道產業界的共識，呼籲NCC勿一意孤行，應與業界積極溝通、聽聽大家的聲音。

面對新媒體 挑戰嚴峻

衛星電視公會原本僅設1位副理事長，在TVBS的臨時動議下，昨順利修改章程增設1位副理事長。林柏川說，三立總經理張榮華原本就是理事，過去3年幫公會很多忙，未來3年業界變遷勢必更大、環境會更艱辛，從11日的會員代表大會出席率破歷史新高，79位會員有77位出席，就知道大家的焦慮感及高度希望這產業能凝聚團結共識，因此力邀張榮華與楊盛昱來協助，幫忙分攤未來繁重的工作。

(中國時報)