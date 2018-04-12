分組付費 NCC應多聽業界聲音

2018年04月12日 01:21 中國時報 林淑娟 ／台北報導 ／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）端出「有線電視多元選擇付費機制規劃草案」，最快在2019年分組付費法制化後全面上路，中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會（簡稱衛星電視公會）理事長林柏川呼籲NCC切勿一意孤行，在政策上路前，應全盤考量、多聽聽業界聲音，否則將對頻道業者造成相當大的壓力。

林柏川表示，NCC只是用一些沒在產業上的專家學者紙上作業，他們的想法是一套，卻沒跟有線電視頻道業者充分溝通，政策一旦上路，將會對頻道業者形成莫大的壓力。

衛星電視公會秘書長陳依玫進一步指出，雖然NCC目前的政策規畫已採納部分公會的建議，但更關鍵的是分潤制度，目前台灣平均每戶每月有線電視收視費530元，其中只有130元是拿給頻道商做節目，頻道業者只能拿到25％這麼低。隨著大環境的改變，應該提高分潤鼓勵內容業者，讓大家做出更好的節目，否則以目前已經很低的分潤模式，在實施新的分組付費制度後，可能會因為切成更小包，業者能收到費用反而更低。

陳依玫表示，如果頻道業者製作節目資源沒增加、分潤反而變少，不僅對內容業者來說是剝削，對觀眾權益也是損害，等於對大家都造成傷害。她強調，台灣的頻道業者是「品牌業者」，而非代工業者，這產業成就了產業鏈、成就優秀製播人才、創造大約3萬個就業機會，確實需要較多資源，才能生生不息。此外，希望NCC在頻道套餐組合權、定價權方面，也能開放讓頻道業者參與。

(中國時報)