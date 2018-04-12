祖克柏國會聽證秀 全身而退

2018年04月12日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

臉書創辦人祖克柏。（法新社）

臉書用戶個資外洩醜聞鬧得沸沸揚揚，創辦人祖克柏10、11日在華府出席國會聽證會。儘管接連2天遭多名議員圍攻，但他以一敵眾輕騎過關。媒體形容議員對臉書運作模式一知半解，讓他沒被連串盤問考倒，祖克柏「連一滴汗都沒流」就全身而退，結果10日臉書股價勁揚4.5％，11日也以小漲開盤。

沒被議員圍攻考倒

祖克柏一連兩天參加國會聽證會，祖克柏除去昨天稍顯緊張的神情，11日在面對國會議員的發問時顯得自信心十足。對於國會議員對於洩漏個資和劍橋分析利用臉書影響美國政治，祖克柏以臉書正積極改善和給予使用者絕對控制權來回答議員的質問。

祖克柏昨為劍橋分析引爆的個資外洩致歉，「對我們該負的責任，我們審視不足，那是重大錯誤。這是我的錯，我很抱歉。我設立臉書，經營它，我對發生的事負責。」他說，臉書正重新思索對用戶和社會應盡的責任，「對於如何避免這些工具被用來造成傷害方面，如假新聞，外國干預選舉，仇恨言論，以及開發商和資料隱私，我們做的不夠」。

對敏感問題避重就輕

參議員布魯門薩問道，「道歉我們看多了，除非有外部單位祭出特定法規，我不確定你是否改變商業模式。」祖克柏稱，「一間在宿舍創立的公司，能擴大到這等規模，不可能不犯錯。」

議員哈里斯女士則質問他，為何不解釋臉書竟能把追蹤用戶的範圍，延伸到臉書平台以外？為何臉書2015年發現劍橋分析濫用個資，竟沒通知使用者？高層是否有人經討論後，做出這項決定？你認為這類討論沒發生嗎？」但祖克柏顧左右而言他，稱「不確定有這類對話。」其他敏感問題，他也多次以「會請我的團隊向您回報」帶過。

民主黨議員杜賓的提問，顯現了祖克柏對保護自己隱私與臉書對使用者隱私權保護的迥異立場。杜賓問他前晚住哪家飯店，祖克柏呆了8秒回答，「不。」杜賓追問他，是否願意分享最近發訊對象的身分，祖克柏也拒公開。杜賓正色說，「你有權保護隱私，但臉書以連絡所有使用者為名義，放棄多少他人隱私。」祖克柏僅強調，使用者應熟讀臉書的隱私政策，管控好隱私設定。

聘專業團隊沙盤推演

傳統政治人物對21世紀科技一無所悉，也助祖克柏逃過一劫。參議員甘迺迪稱臉書「使用者同意條款很爛，是否該回去重寫」；84歲的哈奇問，「你如何維持一個用戶使用服務不需付費的商業模式？」祖克柏尷尬回應，「參議員，我們有廣告。」部分問題讓祖克柏愣了半晌。

祖克柏為了全身而退，上周在改裝成國會聽證室的公司會議室，進行沙盤推演，臉書還聘律師等專業人士為他上課訓練，學習回應議員之道。消息來源告訴美國有線電視新聞網，他「很緊張但信心滿滿，是個聰明人。」

(中國時報)