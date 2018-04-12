軍備競賽 臉書迎戰俄網軍

2018年04月12日 04:10 中國時報 季節 、 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

臉書執行長祖克柏10日在國會聽證會上表示，會全力配合特別檢察官穆勒有關通俄門的調查。他並首度公開證實俄羅斯有些人試圖利用臉書影響美國政治，宣稱這是一場臉書與俄方持續的「軍備競賽」。

聽證會上參議員杜恩問及「劍橋分析」（Cambridge Analytica）取得臉書8700萬用戶個資的問題，質問祖克柏，臉書承諾若再發現有其它行動應用程式（app）大量攫取個資，是否會禁止並通知受影響用戶，但對20億臉書用戶而言顯然不夠。

祖克柏回覆時，首先列舉了「Me Too」、「為生命遊行」（March For Our Lives）等使用臉書工具呼朋引伴成功的案例，但他承認在避免這類工具被用來從事有害活動方面，臉書確實做的不夠，結果導致假新聞、外國干預選舉等等事件發生。

提到外國干預選舉，祖克柏表示，這是他經營臉書所遇到最令他後悔的事，那就是他對於俄羅斯2016年的情報工作反應太慢。臉書原本預期俄羅斯會展開傳統式的網路攻擊，也確實發現一些案例，並通知各競選陣營，但俄羅斯進行的是一場新的情報戰。

祖克柏還證實，俄方利用假帳號意圖介入選舉活動，或散布不實的消息，從2016年到今年，全球各地有許多選舉陸續舉行或即將舉行，臉書已開發新系統來辨認假的帳號，也已取得一些成績，好比法國大選、德國大選、阿拉巴馬州聯邦參議員補選。

祖克柏特別強調，俄羅斯會越來越精於此道。他會全力防範俄羅斯利用臉書影響美國及其他地方的選舉，這是一場持續的戰鬥，「所以這是一場軍備競賽，對吧？我的意思是，他們(俄方)正持續設法變得更強，我們也必須在這方面加強投資日益改進。」

關於通俄門調查，祖克柏證實穆勒辦公室已約談了臉書的員工，但他本人還不包括在其中。他強調「我們與特別檢察官的合作是機密。我希望確保在這公開的聽證會中，我沒透露一些屬於機密的內容。」

(中國時報)