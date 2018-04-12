川普要俄接招 俄嗆擊落美飛彈

友善列印
中國時報
／綜合報導

美俄在敘利亞問題上劍拔弩張！繼美國總統川普為「監督應對敘利亞的行動」取消南美行後，國防部長馬提斯也跟進，顯示美國極可能準備對敘利亞展開軍事行動。俄羅斯1名駐外大使宣稱，將擊落美國發射的任何飛彈，川普也不甘示弱回嗆，要俄羅斯「準備接招」。負責附近航空安全的機構向航空公司發出警告，提醒飛機避免飛過附近空域。

川普原訂13日前往祕魯首都利馬出席美洲高峰會，臨時改由副總統彭斯代打。本周末馬提斯原訂訪問加州和內華達州，也突然宣布取消行程，留在華府。負責協調歐洲航空安全的「歐洲管制」（Eurocontrol）10日警告，呼籲各大航空在地中海東部謹慎行事，因未來72小時內，美國與其盟邦可能對敘利亞發動空襲。

美國海軍11日也宣布，派遣搭載6500名海軍的核動力航空母艦「杜魯門號」（USS Harry S. Truman，CVN-75）戰鬥群前往中東和歐洲執行部署任務，配有60枚戰斧巡弋飛彈的飛彈驅逐艦「唐納德‧庫克號」（USS Donald Cook，DDG-75）也從塞浦路斯轉往敘利亞。因此，外界研判，川普可能已下令準備空襲敘利亞。

法國總統馬克洪則透露，若要對敘國發動軍事攻擊，「我們不會鎖定這個政權的盟友或攻擊任何人，而是針對這個政權的化武能力進行攻擊。」

俄羅斯駐黎巴嫩大使札西普金10日表示：「若美方發動空襲，美方的飛彈將被擊落，甚至連飛彈發射地點也將遭到摧毀。」川普11日透過推特回應，「俄羅斯矢言擊落任何射向敘利亞的飛彈。準備好，俄羅斯，因為飛彈即將來臨，又新又棒的「智慧型」飛彈要來了！你們（俄羅斯）不應跟用毒氣屠殺自己人民、而且還沾沾自喜的禽獸當朋友！」

(中國時報)

軍備競賽 臉書迎戰俄網軍 聯合國過招 美俄互否決提案

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。