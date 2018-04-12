川普要俄接招 俄嗆擊落美飛彈

2018年04月12日 04:10 中國時報 施施 、 江靜玲 ／綜合報導 ／綜合報導

美俄在敘利亞問題上劍拔弩張！繼美國總統川普為「監督應對敘利亞的行動」取消南美行後，國防部長馬提斯也跟進，顯示美國極可能準備對敘利亞展開軍事行動。俄羅斯1名駐外大使宣稱，將擊落美國發射的任何飛彈，川普也不甘示弱回嗆，要俄羅斯「準備接招」。負責附近航空安全的機構向航空公司發出警告，提醒飛機避免飛過附近空域。

川普原訂13日前往祕魯首都利馬出席美洲高峰會，臨時改由副總統彭斯代打。本周末馬提斯原訂訪問加州和內華達州，也突然宣布取消行程，留在華府。負責協調歐洲航空安全的「歐洲管制」（Eurocontrol）10日警告，呼籲各大航空在地中海東部謹慎行事，因未來72小時內，美國與其盟邦可能對敘利亞發動空襲。

美國海軍11日也宣布，派遣搭載6500名海軍的核動力航空母艦「杜魯門號」（USS Harry S. Truman，CVN-75）戰鬥群前往中東和歐洲執行部署任務，配有60枚戰斧巡弋飛彈的飛彈驅逐艦「唐納德‧庫克號」（USS Donald Cook，DDG-75）也從塞浦路斯轉往敘利亞。因此，外界研判，川普可能已下令準備空襲敘利亞。

法國總統馬克洪則透露，若要對敘國發動軍事攻擊，「我們不會鎖定這個政權的盟友或攻擊任何人，而是針對這個政權的化武能力進行攻擊。」

俄羅斯駐黎巴嫩大使札西普金10日表示：「若美方發動空襲，美方的飛彈將被擊落，甚至連飛彈發射地點也將遭到摧毀。」川普11日透過推特回應，「俄羅斯矢言擊落任何射向敘利亞的飛彈。準備好，俄羅斯，因為飛彈即將來臨，又新又棒的「智慧型」飛彈要來了！你們（俄羅斯）不應跟用毒氣屠殺自己人民、而且還沾沾自喜的禽獸當朋友！」

(中國時報)