蘿莉控扮閨蜜 誘83女傳裸照

2018年04月12日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

去年考上台大研究所的22歲男子林和駿，疑有「蘿莉控」癖好，涉嫌在網路假冒身分，以假戀愛、閨蜜等方式脅迫、誘騙82名國中、國小女生及1名成年女子提供裸體不雅照，滿足其慾望，他再散布給同好，交換影像，甚至約少女外拍裸照、誘她上床。台北地檢署11日依違反兒童及少年性剝削防制條例、妨害性自主、恐嚇共81罪起訴林男。

林和駿去年從慈濟科大畢業，推甄上台大醫療器材與醫學影像研究所，但台大在林被逮捕後，已在去年8月主動註銷其錄取資格，所以林並未入學就讀。

散布同好 涉81罪起訴

刑事局偵辦國中女生裸照網路散布案，循線查出鄭姓男子利用國外網站做跳板，下載未成年裸露猥褻影像，於網路論壇張貼，吸引不特定民眾下載，並依點擊率賺取廣告收益，逮捕鄭男6嫌。

之後，警方從查扣大批猥褻影像檔案數位勘查溯源，發現林男是這些影像的源頭「大戶」，去年到其北市住處搜索，在電腦赫見120GB猥褻影像檔，發現林竟將被害少女設專屬檔案，還分門別類，標註學校、年級、姓名或暱稱。檢方訊後將林男5萬元交保。

公布照片要脅 逼上床

警方查出，林自2014年至2017年用LINE、BeeTalk、臉書私訊等通訊軟體，假冒網路身分，專挑未成年，用假戀愛交往，或閨蜜互相欣賞身體等理由，分別脅迫、誘騙82名少女及1名成年女子傳裸照，還指明特殊姿勢，滿足其性癖好，曾有少女事後反悔，他竟以公布照片為要脅，逼迫繼續供照。

林男再散布給同好，交換影像，甚至約多名少女外拍裸照並與她發生性關係或猥褻。

警方通知多名被害人指認，少女得知裸照被PO網，崩潰大哭；陪同的家長更痛罵林是「變態王八蛋！」

癡戀幼齒 自求判死刑

林向檢警坦承自己就是喜歡「蘿莉」，不愛成年人，但強調這些檔案是4年來自己網路誘騙，加上同好交換得來，還喃喃說「可不可以判我死刑。」檢方偵查後，依一罪一罰，依法將林男起訴。

(中國時報)