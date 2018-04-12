猜體重偷親嘴 高市前高官判刑

2018年04月12日 04:10 中國時報 曹明正 、 吳堂靖 ／綜合報導 ／綜合報導

北、高市府分別傳出狼蹤。高雄巿政府教育局前陳姓人事主任以介紹對象，約女下屬獨處，卻對女方摟腰襲臀，還說要知道體重，環手將人抱起、偷親，後又如法泡製對另名女員工伸鹹豬手，高雄地院依性騷擾防治法將他判刑10月、得易科罰金。全案可上訴。

判決指出，2016年7月26日，陳假藉欲替女員工介紹對象，邀約共進晚餐，餐後到鳳山行政中心後棟走廊散步聊天，陳以看眉毛真假、疏緩眼睛為由，取走女方眼鏡，再趁機摟腰襲臀，接著問體重有沒有50公斤，將人環手抱起不放。

女方嚇得花容失色，趕緊以雙手護胸，並要求陳先把眼鏡還她，陳卻裝傻，仍不時偷襲摟腰、拍臀，甚至女方表示想要回家，陳還要對方先閉上雙眼以免戴眼鏡被戳到，結果卻偷親嘴，逼得女方趕緊將他推開。

同年12月，陳又以關心業務邀約另名女員工共進晚餐，事後如法泡製加以性騷，幾天後，陳以地方特考傳訊要替該女加油，私約到頂樓見面，結果又說要猜體重，還要給她加油的擁抱，竟抱住女方趁機偷親嘴得逞。

兩女提出申訴後，陳雖坦承單獨約見面，但否認性騷擾，稱是因對方要考試，怕對方緊張，有教導如何擊掌祈福，不過教育局調查屬實，將陳降為非主管後辦理退休。

兩女在案發後都曾向同事描述非禮遭遇，並傳訊對陳男行為表達不舒服，陳回傳「很懊悔」、「對不起」等，法官審酌他擁有博士學歷，身為上級長官，卻不知檢點，依4次性騷擾合併判刑10月。

此外，北市教育局教師研習中心黃姓幹事，遭爆料疑公然在辦公室看A片打手槍，更長期偷拍女同事裙底風光，再上傳色情網站，受害者遍及北市府、教研中心及一般民眾。教研中心主任楊淑妃昨表示，黃負責專案性業務，但工作態度不積極，才被調往圖書室。

楊淑妃說，黃常會大吼大叫，甚至對上司同事咆哮，目前尚未接獲女職員投訴被偷拍。全案已由警方與政風處調查，查證屬實將從重議處。

(中國時報)