惡狼躲柬國 擁妻妾5子

2018年04月12日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

34歲男子劉孝賢，15年前在桃園連續性侵4名少女，遭法院判刑19年11月確定，劉卻在定讞前夕潛逃到柬埔寨藏匿。警方發現，劉嫌在柬國逃亡12年，還與2名當地女子同居，生了5個小孩，大享齊人之福，經與柬國移民單位合作，本月6日在金邊市將劉嫌緝捕到案，並將這匹惡狼押解回台歸案，接受法律制裁。

劉嫌自柬國押解回台，警方發現他的精神狀況、言行都正常，不過，對性存有偏差觀念。自認長相很帥的劉嫌除矢口否認性侵，仍辯稱被害人都是自願的，甚至在機場看到空姊，還興奮地說：「你看，美女都會看我！」讓幹員吐槽「是因為你帶了手銬腳鐐」。

警方調查，劉嫌2003年2月假冒幫派分子，向在速食店、網咖上班的2名少女搭訕，再以交友為由，威脅性侵2女得逞，警方事後將他逮捕送辦，卻遭檢方飭回。

劉嫌在同年6月夥同另名林姓少年約了2名少女見面，持手指虎威脅、性侵凌虐2名少女長達3小時，並強盜被害人手機，導致少女身心嚴重受創，家屬一度痛批司法縱放惡狼，才讓他繼續在外犯案。

法院審理期間，劉還大言不慚說曾與100多名女子發生性關係，大家都是你情我願，不知4名被害人為何要告他。高院將他重判19年11月後，劉隨即在2006年9月搭機潛逃到澳門，再轉往柬埔寨藏匿。

警方調查，劉嫌在柬國期間，不但學習柬埔寨語，偽裝成當地人躲藏在金邊，甚至分別與2名柬國女子同居，生下5個小孩，最大的兒子現已10歲，平日靠打零工維生，直到日前被柬國警方查獲其非法居留，經通報我駐胡志明市辦事處，才查出他是遭判重刑的性侵通緝犯。

(中國時報)