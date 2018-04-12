名牌下殺百元 ６粉專賣假貨

保二總隊刑事大隊監控臉書直播主強調商品專櫃貨，查獲6個粉絲專業賣的都是LV、Cartier等名牌的假貨。（劉宥廷攝）

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中國時報
／高雄報導
在高雄左營販賣精品包包店的網路直播主周女，疑因購物糾紛，8日晚間遭3名尾隨男子惡意潑紅漆及丟砸雞蛋，警方獲報已掌握嫌犯追緝中。（文：林雅惠 圖：爆料公社）

近來臉書直播賣商品盛行，小心仿冒商品流竄。保二總隊刑事大隊監控臉書直播主強調商品專櫃貨，發現6個粉絲專頁賣的都是LV、Cartier等名牌的手環、手機殼，卻僅要價數百元；警方扮買家下單購買再請代理商鑑定，才查出全是假貨，直搗直播主家或工作室，查獲仿品7392件，侵權市值達4000萬元。

保二總隊今年1月成立「臉書專責小組」，24小時監控直播平台；警方發現，28歲崔姓女子等6人，以個人名義或流行飾品直播等FB粉絲專頁，在深夜10時至凌晨2時，採直播方式販賣知名品牌的手環、戒指、耳環、項鍊及手機殼。

由於直播主強調所賣商品都是專櫃貨，但令警方起疑的是，Cartier手環真品市價31萬元，卻只賣600至800元，LV手機殼真品市價3000至6000元不等，也只賣130元至240元。警方認為，就算再怎樣破天荒的折扣價，也不可能有這種標價，研判直播賣的是仿冒品。

警方掌握46歲古姓及27歲施姓母子檔、20歲林姓及44歲葛姓夫妻檔，以及28歲崔姓、27歲吳姓、40歲林姓、28歲陳姓等個人直播主，並聲請搜索票，分別前往直播主位於岡山、鹽埕及台南永康等地的家中及工作室搜索，查扣仿品7392件。

警方指出，他們除賣仿冒品外，還有偽造的保證卡，待消費者下單購買，再以宅配貨到付款方式送到消費者指定場所。全案已依違反商標法將他們送辦。

(中國時報)

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