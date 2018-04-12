辣妹脫衣吸睛 比目魚充鱈魚

2018年04月12日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

網路直播拍賣1年上看數10億元商機，因門檻不高，有愈來愈多業者投入，爭奪市場大餅，但在良莠不齊下，衍生許多問題。警方統計，最近半年已查獲17件在臉書直播販賣仿冒品的案件，還有歹徒假冒賣家趁機詐騙，在欠缺相關單位管理下，憂心網路直播拍賣恐成為犯罪新溫床。

有消費者發現，不少業者在網路販售Armani、Versace等名牌衣或名牌包，直播者雖號稱市價要上萬元，卻用不耐煩的口吻表示數千元就賣、就此一檔拚現金等，讓人懷疑為何可以賣那麼便宜，擔心在無從鑑定下，花錢買到仿冒品。

警方統計，去年底迄今查獲17起臉書直播販賣仿冒品案件，查扣2萬2000多件各類仿冒品，侵權市值高達上億元。警方透露，買到的真假貨都有，且什麼仿冒品都賣，曾查獲嫌犯佯稱平行輸入，販售知名品牌潘朵拉的串珠、手環等飾品；還有販賣仿冒迪士尼、凱蒂貓的手機配件，消費者被騙後氣得到直播室「踢館」，反遭被罵是奧客。

此外，1名饒姓油漆工化身直播禿鷹，潛藏在知名漁產、女裝的直播室內，見有買家得標，便冒充賣家私訊給對方，並提供自製的信用卡付款表單，取得被害人的信用卡資料後，再盜刷購買遊戲點數、餐券等，犯案一年得手約145萬多元。

另有業者請來穿著清涼的辣妹扭腰擺臀，甚至脫衣、用手遮住胸部兩點，遊走法律邊緣。也有消費者發現，部分業者會魚目混珠，例如以比目魚冒充鱈魚，或是沒有標示產品來源及保存期限，都讓人擔心會買到過期的黑心貨。

(中國時報)